Wall Street Zinserhöhungssorgen machen den US-Börsen zu schaffen – Modeaktie GAP stürzt ab

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Die Aussicht auf drastischere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed hält Anleger von Engagements an der Wall Street ab. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Freitag um bis zu ein Prozent.

Auf die Stimmung schlugen die jüngsten Aussagen des US-Notenbankchef Jerome Powell, der für Mai eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt signalisiert hatte. „Der Markt befürchtet, dass die Fed die Inflationsangst zu sehr schürt und die Unternehmensgewinne in Zukunft einbrechen lassen könnte“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. In diesem Zusammenhang flogen auch US-Staatsanleihen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf bis zu 2,974 Prozent und damit in Schlagdistanz zu ihrem jüngsten Dreieinhalb-Jahres-Hoch.

