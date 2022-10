Wall Street Zinshoffnungen stützen Wall Street – Märkte schließen mit deutlichem Plus

Überraschend starke Daten zu den US-Konsumausgaben stimmen die Anleger positiv. Amazon-Papiere stürzen ab, Apple ist der große Gewinner unter den Tech-Firmen.

Bei Amazon waren Analysten negativ überrascht vom schwachen Wachstum bei Umsatz und Gewinn. (Foto: Reuters) Amazon

New York In der Hoffnung auf behutsamere Zinserhöhungen der Notenbank Fed kehren Anleger an die Wall Street zurück. Trübe Ausblicke von Amazon dämpften ihre Laune allerdings. Der Standardwerteindex Dow Jones ging am Freitag mit einem Plus 2,6 Prozent auf 32.861 Punkte aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq stieg um 2,9 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 legte um 2,5 Prozent.

Positiv werteten Investoren die Daten zu den Konsumausgaben. Sie stiegen überraschend stark um 0,6 Prozent. Gleichzeitig stieg der daraus abgeleitete Preisindex weniger stark als erwartet. „Wer an eine nahende Zinswende der Fed glaubt, wird in diesen Zahlen nichts finden, dass ihn verschreckt“, sagte Matthew Tuttle, Chef des Vermögensverwalters Tuttle Capital. Für die Notenbanksitzung in der kommenden Woche rechnen Börsianer allerdings weiterhin mit der vierten Zinserhöhung in Folge um 0,75 Prozentpunkte.

Von bereits gehandelten, niedriger verzinsten Staatsanleihen verabschiedeten sich Investoren. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf 4,0102 Prozent.

