Wall Street Zinssorgen belasten die US-Börsen – Salesforce-Aktie legt gegen den Trend zu

Die US-Industrie hat ihr Wachstumstempo im Mai überraschend gesteigert. Dennoch drehen die Leitindizes im Handelsverlauf ins Minus.

Die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs ist noch nicht vorüber. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt Erneute Ängste vor rascheren Zinserhöhungen der Notenbank Fed drücken die Wall Street ins Minus. Der US-Standardwerteindex Dow Jones fiel am Mittwoch um ein Prozent auf 32.660 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq büßten ähnlich stark ein.

Genährt wurden diese Spekulationen vom überraschenden Anstieg des Barometers für die Stimmung der Einkaufsmanager aus der US-Industrie. „Die Zinsen werden weiter steigen“, prognostizierte Paul Kim, Chef des Vermögensverwalters Simplify ETFs.

Da die Fed wohl auch ihre Wertpapierbestände abbauen werde, ende nach mehr als einem Jahrzehnt die Ära der ultra-lockeren Geldpolitik. Daher müsse mit weiteren Kursverlusten riskanter Anlagen wie Aktien gerechnet werden.

Kopfzerbrechen bereitete Investoren außerdem das EU-Embargo für einen Großteil russischer Öllieferungen, sagte Anlagestratege Mike Bell von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Sie befürchteten Vergeltungsmaßnahmen der Regierung in Moskau.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Vor diesem Hintergrund stieg der Preis für die US-Rohölsorte WTI um knapp zwei Prozent auf 116,76 Dollar je Barrel (159 Liter). Dies verhalf Ölkonzernen wie Exxon und Chevron zur Kursgewinnen von bis zu 1,7 Prozent.

Sinkende Fördermengen bei steigender Nachfrage treiben zudem den Preis für US-Erdgas. Es verteuerte sich um 7,5 Prozent auf 8,75 Dollar je Million BTU. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge schrumpfe die Gasförderung am Mittwoch um 2,8 Milliarden Kubikfuß pro Tag, so stark wie zuletzt Anfang Februar.

Gleichzeitig erreichte der Verbrauch in Texas im Mai einen Rekord, unter anderem weil hohe Temperaturen den Stromverbrauch von Klimaanlagen in die Höhe trieben. Für Juni erwarten Experten einen weiteren Anstieg der Nachfrage in dem US-Bundesstaat.

Opec-plus-Treffen im Fokus

Mit Spannung warteten Börsianer zudem auf das Treffen der Opec plus, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, am Donnerstag. Einem Medienbericht zufolge könnte Russland von den Fördermengen-Vereinbarungen der Gruppe ausgenommen werden.

„Dies würde Saudi-Arabien und anderen Länder mit freien Förderkapazitäten die Möglichkeit geben, die Produktion stärker auszuweiten“, sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Reuters-Insidern zufolge wurde dieses Thema bei einem vorbereitenden Arbeitsgruppen-Treffen aber nicht diskutiert. Zudem bekannte sich Russland zur Zusammenarbeit in der Opec+.

Einzelwerte im Fokus

Salesforce: Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Salesforce mit einem Kursplus von bis zu 15 Prozent. Das war der stärkste Anstieg seit fast zwei Jahren. Mittlerweile notiert das Papier noch neun Prozent im Plus. Analyst Shebly Seyrafi vom Brokerhaus FBN lobte das Umsatzplus des SAP-Rivalen von 24 Prozent im abgelaufenen Quartal als beeindruckend. Gleiches gelte für die angehobenen Margenziele. Die gesenkten Gesamtjahresziele für den Umsatz deckten sich mit den erwarteten Wechselkurs-Belastungen.

Victoria's Secret: Gefragt waren auch die Papiere von Victoria's Secret, die sich um 5,3 Prozent verteuerten. Der Reizwäsche-Anbieter machte zum Jahresauftakt einen überraschend hohen Gewinn von 1,11 Dollar je Aktie. Für das laufende Quartal stellte Victoria's Secret ein Ergebnis von 0,95 bis 1,25 Dollar je Aktie in Aussicht. Angesichts der schwächelnden Konjunktur sei dieser Ausblick ermutigend, schrieben die Analysten des Beratungshauses Telsey.

Delta Air Lines: Die Aktie der Fluggesellschaft verlor fast fünf Prozent, trotz eines ermutigenden Ausblicks. Delta erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie und hebt das Ziel für die operative Marge von 13 bis 14 von zwölf bis 14 Prozent an.

3M: Die Warnung vor Einbußen durch die jüngsten Lockdowns in China drückt 3M ins Minus. Die Aktien des Mischkonzerns fielen an der Wall Street um etwa zwei Prozent. Der Anbieter von „Post-It"-Klebezetteln bezifferte die Belastung für den Umsatz im laufenden Quartal auf 300 Millionen Dollar. Der Gewinn werde voraussichtlich um 0,30 Dollar je Aktie geschmälert.

Mehr: Folge der erwarteten EZB-Zinserhöhung: Erste Banken schaffen Verwahrentgelte ab.