Wall Street Zinssorgen belasten US-Börsen – Nasdaq verliert zwei Prozent

Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole Ende dieser Woche verkaufen US-Anleger ihre Aktien. Die Papiere des Kinobetreibers AMC geben 32 Prozent nach.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Die Furcht vor steigenden Zinsen hat zum Wochenauftakt den Anlegern an den US-Börsen die Kauflaune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Montag 1,4 Prozent im Minus bei 33.237 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,7 Prozent nach auf 4158 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor zwei Prozent auf 12.454 Punkte. „Der Markt geht nun durch eine Verdauungsphase, ausgelöst durch unerwartet schwache Konjunkturdaten und die Sorge vor den Aussagen der Notenbanker bei ihrem bevorstehenden Treffen in Jackson Hole“, sagte Sam Stovall, Chefstratege beim Analysehaus CFRA Research. „Die große Unsicherheit ist, wie groß der Zinsschritt beim September-Treffen der US-Notenbank Fed ausfällt.“

Unter Druck gerieten die Aktien des Kinobetreibers AMC, die gut ein Drittel an Wert verloren. Der Rivale Cineworld, der weltweit zweitgrößte Kinokonzern, kündigte an, sich möglicherweise in den USA unter Gläubigerschutz stellen zu müssen.

Einzelwerte im Fokus:

