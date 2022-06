Wall Street Zinssorgen bremsen US-Börsen - Renditen steigen

Straßenschild an der Wall Street

Die Anleger an der Wall Street zeigen sich zurückhaltend.

New York Zins- und Inflationssorgen haben die US-Börsen am Donnerstag belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 verloren je 0,2 Prozent auf 32.869 und 4106 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 12.041 Punkte nach.

Die Investoren fürchten, dass die anhaltend hohe Teuerung die US-Notenbank Federal Reserve veranlassen dürfte, die Zinsen schneller und stärker anzuheben als ursprünglich erwartet. „Wir werden keine robuste Erholung des Marktes erleben, bis das Gefühl besteht, dass der Inflationsdruck nachlässt, da dies darauf hindeuten würde, dass sich die Fed in die richtige Richtung bewegt hat und die Schwächung der Wirtschaft nicht drastisch war“, sagte Quincy Krosby von LPL Financial. Die Europäische Zentralbank (EZB) hob ihre Inflationserwartungen am Donnerstag deutlich an und signalisierte eine Reihe von Zinsanhebungen.

An den Finanzmärkten in den USA stieg die Nervosität im Vorfeld der am Freitag erwarteten Teuerungsdaten, unter anderem wegen der anhaltend hohen Ölpreise. Erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise im Mai um 0,7 Prozent. Beim Kernverbraucherpreisindex, der die volatilen Lebensmittel- und Energiesektoren ausschließt, wird mit 0,5 Prozent gerechnet. „Es gibt eine direkte Verbindung von höheren Preisen an der Zapfsäule für den US-Verbraucher zu einer höheren US-Inflation“, sagte Huw Roberts, Leiter der Analytik bei Quant Insight. Öl der Nordsee-Sorte Brent kostete 123,15 Dollar je Barrel.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen spürbar an. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen rentierten mit 3,07 Prozent so hoch wie seit Mitte Mai nicht mehr. Auch europäische Renditen stiegen deutlich.

Kasino-Betreiber von China-Lockdowns betroffen

Zinsabhängige wachstumsstarke Unternehmen zählten an der Wall Street zu den größten Verlierern. So fielen Finanzwerte um 1,7 Prozent. Die Papiere der Bank of America gaben 2,5 Prozent nach, Aktien von Apple und Amazon um bis zu 1,3 Prozent.

Aktien von US-Casinobetreibern gingen in die Knie, nachdem China der Branche neue Corona-Beschränkungen auferlegt hat. Papiere von Wynn Resorts, Las Vegas Sands, MGM Resorts und Melco Resorts verloren zwischen drei und 5,6 Prozent. Einwohner des Bezirks Minhang in Shanghai wurden angewiesen, zwei Tage zu Hause zu bleiben, um das Risiko der Übertragung des Coronavirus einzudämmen.

Tesla-Aktien steigen nach Zahlen aus China

Am US-Aktienmarkt waren die Papiere von Tesla gefragt. Sie zogen um 2,6 Prozent an. Der E-Autobauer hat im Mai wieder mehr in China hergestellte Fahrzeuge verkauft, nachdem die Produktion im April durch die dortigen Corona-Lockdowns stark beeinträchtigt gewesen war.

Übernahmespekulationen trieben den Kurs von NXP Semi. Die in den USA notierten Aktien des niederländischen Chipherstellers kletterten um mehr als sieben Prozent auf 190,22 Dollar. Einem asiatischen Medienbericht zufolge führt ein hochrangiger Manager des südkoreanischen Elektronikriesen Samsung während seiner Europa-Reise vom 7. bis 19. Juni Gespräche zu möglichen M&A-Deals.

Trotz der wiedererwachten Hoffnung auf einen Börsengang des Finanzdienstleisters Ant Group gaben die Aktien von Alibaba nach. Die in den USA notierten Papiere des chinesischen Online-Händlers, dessen Gründer Jack Ma Ant kontrolliert, fielen um mehr als sieben Prozent. Das bei der chinesischen Aufsicht in Ungnade gefallene Fintech hat Insidern zufolge grünes Licht für eine Wiederbelebung seiner Börsenpläne bekommen.

