Wall Street Zinssorgen treiben US-Anleger um – Leichte Gewinne zum Handelsauftakt

Die hohe Inflation und die mögliche Reaktion der Fed bleiben eines der wichtigsten Themen auf dem Börsenparkett. Gefragt sind am Montag vor allem Finanzwerte.

In den USA wird am Ostermontag gehandelt. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Die wichtigen Indizes an der Wall Street starten mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,3 Prozent höher bei 34.539 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag ebenso 0,3 Prozent höher bei 4405 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq drehte nach anfänglichen Verlusten auch in die Gewinnzone.

Die Furcht vor schnell steigenden Zinsen in den USA drücke nach wie wor auf die Stimmung, sagten Börsianer. „Die Geldpolitik der Fed, sehr hohe Energiekosten und die wirtschaftlichen Probleme durch den Krieg in der Ukraine werden die Märkte in den nächsten Wochen belasten – es sei denn es findet sich eine Lösung“, sagte Rick Meckler, Partner bei der Investmentfirma Cherry Lane Investments.

