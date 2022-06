Milliarden-Kryptobetrug Prozess um Kryptowährung Onecoin platzt – „Die speziellen Umstände sind äußerst unbefriedigend“

Seit Monaten wird am Landgericht Münster gegen mutmaßliche Helfer der flüchtigen Kryptokönigin Ruja Ignatova verhandelt. Nun wird der Prozess ausgesetzt. Mindestens ein Schöffe fühlt sich überfordert.

Die studierte Juristin ist seit Jahren untergetaucht. (Foto: Paul Hampartsoumian/Shutterstock) Ruja Ignatova

Bielefeld, Düsseldorf (Erstpublikation: 30.05.2022, 09:08 Uhr) An einem Sonnabend Mitte Februar machte ein ehrenamtlicher Richter am Landgericht Münster seiner Wut Luft. Er habe sich als Schöffe beworben, um seinen Horizont zu erweitern, schrieb er in einer E-Mail an den Vorsitzenden Richter im Onecoin-Prozess. „Hätte ich geahnt, worauf ich mich einlasse, hätte ich diesen Entschluss mit Sicherheit nicht gefasst.“ Der Verlauf des Verfahrens und seine speziellen Umstände seien „für alle Seiten äußerst unbefriedigend“.

Drei Monate später platzt nun die Hauptverhandlung gegen die mutmaßlichen deutschen Helfer der flüchtigen Onecoin-Erfinderin Ruja Ignatova, wie das Landgericht Münster am Montag mitteilte. Das Verfahren soll Mitte August dieses Jahres erneut beginnen. „Die bislang durchgeführte Beweisaufnahme ist dabei zu wiederholen“, teilte das Gericht mit.

Prozess um Onecoin: Verfahren aus gesundheitlichen Gründen nicht fortgesetzt