Musterdepot 10.000 Euro und mehr anlegen – Drei Depots für Anleger, die langfristig investieren wollen

Düsseldorf Viele Anleger fragen sich: Macht es überhaupt Sinn, zu investieren, währen die Aktienmärkte fallen? Sind Einzelaktien oder ETFs die bessere Alternative? Ist der MSCI World der beste ETF, oder gibt es bessere Alternativen? Was ist mit Gold oder Anleihen?

Über diese und andere Fragen hat das Handelsblatt mit Vermögensberatern und Verbraucherexperten gesprochen. Dabei ging es um einen fiktiven Anleger, der über einen Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren verfügt und in diesem Zeitraum das Geld auch nicht benötigt. Durch den langen Anlagehorizont soll verhindert werden, dass Anleger genau dann an ihr Geld müssen, wenn die Kurse eine Durststrecke durchlaufen.

Basierend auf diesen Gesprächen bietet dieser Artikel Vorschläge, wie langfristig orientierte Privatanleger nun Beträge über 10.000, 20.000 oder 50.000 Euro investieren können.

Zu klären ist zunächst, ab welcher Vermögensgrenze Anleger ihr Geld anlegen sollten. Die Frage ist aktuell schwieriger zu beantworten, als es auf den ersten Blick scheint, erklärt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW: „Die Reserve sollte nicht zu klein sein, falls gleichzeitig das Auto in die Werkstatt muss, die Waschmaschine kaputtgeht und die Heizkostennachzahlung kommt. Auf der anderen Seite verliert man bei einer Inflation von acht Prozent Geld, wenn es nur auf dem Girokonto liegt.“

Letztendlich sollten Anleger ihre Reserve so berechnen, dass sie ein halbes Jahr oder mehr ohne Einkommen auskommen können. Erst über diese Reserve hinaus macht es Sinn, das verbleibende Geld zur Vermögensbildung anzulegen. Folgende Vorschläge, wie langfristig orientierte Privatanleger nun Beträge über 10.000, 20.000 oder 50.000 Euro anlegen können.

Musterdepot: 10.000 Euro anlegen

10.000 Euro sind viel Geld. Sie waren das zweieinhalbfache Bruttogehalt eines durchschnittlichen vollbeschäftigten Arbeitnehmers in Deutschland im Jahr 2021. Um die Geldanlage zu starten, sind 10.000 Euro aber ein überschaubarer Betrag.

Am Aktienmarkt kommen Anleger dabei nicht vorbei – egal wie gerade die Stimmung ist. Denn langfristig ist dies die rentabelste Anlageklasse, die sich über sich selbst während Kriegen als robust erwiesen hat.

Für Privatanleger eignen sich Investitionen in Einzelaktien allerdings nur unter bestimmten Bedingungen, erklärt Scherfling: „Viele haben nicht die finanziellen Mittel und das Fachwissen, ihr Portfolio breit genug zu streuen, sodass die Einzelpositionen nicht zu groß werden und kein Klumpenrisiko entsteht.“

ETFs: Investition in den MSCI World als einfache Lösung

Die gängige Alternative sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die die Kursentwicklung eines Indexes abbilden. Dadurch ist das Investment nicht nur breit gestreut. Indem die ETFs passiv einen Index nachbilden, sind ihre Gebühren auch deutlich geringer. „Eine einfache, aber kluge Lösung ist es, in den MSCI World zu investieren“, sagt Gerd Kommer, Gründer und Geschäftsführer der Vermögensberatung Gerd Kommer Invest.

Der MSCI World enthält die Aktien von rund 1500 großen und mittelgroßen Unternehmen aus 23 Industrieländern. Auf ihn bieten mehr als 20 Anbieter ETF an. Was Anleger dabei wissen sollten: Der US-Aktien-Anteil beträgt fast 70 Prozent.

„Wem dieses Klumpenrisiko zu groß ist, der kann das mit einer Ein-Fonds-Lösung abmildern“, sagt Kommer. Etwa durch den MSCI All Countries World Index, der fast 3000 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern abbildet. Der US-Anteil schrumpft hier auf rund 60 Prozent. Von den Schwellenländern ist China mit 3,5 Prozent am stärksten gewichtet.

Eine weitere Alternative nennt Stefan Schießer. Er ist Honoraranlageberater beim Vermögensverwalter GSAM. Auch er empfiehlt einen ETF auf den MSCI World, den man mit einem ETF auf dem MSCI Emerging Markets kombinieren könnte, der die Wertentwicklung von insgesamt fast 1400 Unternehmen aus 24 Schwellenländern abbildet.

Ergänzt werden könnten diese beiden ETFs dann noch um den MSCI World Small Cap. Dieser umfasst die Aktien von rund 4500 kleinen Unternehmen aus 23 Industrieländern. Schießer schlägt vor, den MSCI World mit 70 Prozent zu gewichten, die Schwellenländer mit 20 Prozent und die kleineren Unternehmen mit zehn Prozent.

Ob man das Geld auf einen Schlag investieren solle, sei eine Typfrage, sagt Scherfling: „Wem es in der aktuellen Marktlage zu riskant erscheint und wer sich nicht sicher ist, ob der Tiefpunkt schon erreicht ist, der kann sein Investment auch splitten.“

Im Falle von 10.000 Euro können Anleger beispielsweise viermal 2500 Euro im Abstand von sechs Wochen oder drei Monaten investieren. Dass dabei die Gebühren zu groß werden, müssen Anleger übrigens nicht mehr befürchten, meint Schießer: „Die Gebührenfrage ist durch die Onlinebroker und Direktbanken nicht mehr so wichtig.“

Anschließend können Anleger ihr Investment über einen Fondssparplan stetig erweitern. Wenn regelmäßig am Monatsende 100 Euro übrig sind, können diese in den ETF-Sparplan fließen, bevor sie ertragslos auf dem Girokonto herumliegen.

Musterdepot: 20.000 Euro anlegen

Wer 20.000 Euro investieren will, kann dieselbe Verteilung wie bei 10.000 Euro anwenden, empfiehlt Schießer: „Ich bin dafür, keine großen Unterschiede zu machen.“ Die entscheidende Frage ist für ihn, wie stark Anleger auf Aktien setzen wollen: „Der Renditeunterschied ergibt sich weniger dadurch, welche Aktie oder welchen ETF ich kaufe, sondern mehr durch die strategischen Allokationsunterschiede.“ Aktien werfen im Schnitt also eine höhere Rendite ab als andere Anlageklassen wie Anleihen oder Gold.

Wer seine Investments am Aktienmarkt etwas verbreitern will, für den nennt Kommer die Möglichkeit, sie über mehrere Regionen zu verteilen. Er schlägt Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Schwellenländer vor.

MSCI North America, Europe und Asia Pacific als interessante Anlageziele

Möglich ist das beispielsweise über einen ETF auf die folgenden Indizes: Der MSCI North America umfasst Aktien von 700 Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei der kanadische Anteil weniger als fünf Prozent ausmacht. Der MSCI Europe bildet die Entwicklung von mehr als 400 europäischen Aktien ab, wobei Großbritannien (25 Prozent) und Frankreich (18 Prozent) am stärksten gewichtet sind. Deutschland kommt auf zwölf Prozent.

Der MSCI Asia Pacific umfasst fünf Industrienationen und acht Schwellenländer aus dieser Region. Aktien aus Japan (32 Prozent) und China (20 Prozent) sind mit über 50 Prozent gewichtet. Australien kommt auf elf Prozent, Indien auf neun Prozent. China und Indien haben auch im MSCI Emerging Markets die größte Gewichtung.

Diese vier Indizes können Anleger entsprechend ihren eigenen Präferenzen gewichten. Wobei die einfachste Lösung keine schlechte wäre, sagt Kommer: „Einfach viermal 25 Prozent würden ganz grob den Anteil der Regionen an der Weltwirtschaft spiegeln. Obendrein wäre das auch noch ein günstig bewertetes Portfolio.“

Auch hier können Anleger theoretisch auf einen Schlag investieren. Wem das in der aktuellen Marktlage zu riskant ist, kann alle drei Monate investieren und die Käufe über zwölf oder 18 Monate strecken.

Musterdepot: 50.000 Euro anlegen

Wer 50.000 Euro investieren will, wird in seinem Investment etwas flexibler. Schießer beispielsweise empfiehlt weiterhin eine Kombination aus MSCI World, MSCI Emerging Markets und MSCI Small Caps. „Wer aber der riskante Anlegertyp ist, der kann den Small-Cap-Bereich erhöhen. Der steigt in der Regel in neun von zehn Jahren stärker als der Gesamtmarkt, im zehnten Jahr kann er dann aber umso stärker abstürzen.“

Wer dagegen auf mehr Sicherheit setzt, könnte einen Teil seines Investments in offene Immobilienfonds stecken. Schießer findet diese attraktiver als Anleihefonds. „Da gibt es eine Rendite von zwei bis 2,5 Prozent, und es gibt kein Durationsrisiko.“ Damit ist die Gefahr gemeint, dass durch steigende Zinsen der Anleihekurs sinkt.

ETF-Portfolio als Basis und Investitionen in Gold und Kryptowährungen

Auch Kommer ist der Ansicht, dass Anleger ab einem Investment von 50.000 Euro ihre Strategie leicht anpassen sollten. Basis bleibt für ihn ein ETF-Portfolio aus den Bereichen Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Schwellenländern. Wer wolle, könne aber etwa auch jeweils bis zu fünf Prozent in Gold oder Kryptowährungen investieren, sagt er.

Auch hier ist ein Einstieg über ETFs möglich, Gold kann man aber auch physisch als Barren oder Münzen kaufen – entweder bei einem Edelmetallhändler oder bei der eigenen Bank. „Mehr als zehn Prozent würde ich aber nicht in die Exoten investieren. Ich persönlich würde beides nicht machen“, sagt Kommer.

Scherfling von der Verbraucherzentrale weist zwar darauf hin, dass Gold immer seinen physischen Wert behalten wird, also nie auf null sinkt: „Aber Anleger sollten bedenken, dass sie nur Geld verdienen, wenn entweder der Kurs steigt oder der Dollar, in dem Gold gehandelt wird, gegenüber dem Euro aufwertet.“ Langfristig weist Gold gegenüber Aktien eine deutlich schlechtere Performance auf.

Wem ein reines Aktienportfolio über 50.000 Euro zu riskant erscheint, kann auch 10.000 Euro vorerst zurückhalten, meint Kommer. Diese sollten Anleger dann auf einem Tagesgeldkonto parken. Der Vorteil: Hier fällt das Geld unter den staatlichen Einlagenschutz, der bis zu 100.000 Euro greift.

Anleihen sieht der Vermögensberater deshalb erst bei Investments, die über diesen Betrag hinausgehen, als Alternative zum Tagesgeldkonto. Er empfiehlt dann kurzfristige Staats- oder Unternehmensanleihen mit hoher Bonität und ohne Währungsrisiko. Auf sehr lange Sicht gesehen versprechen diese nach Abzug der Inflation eine jährliche Rendite von etwa einem Prozent. Von Anleihen mit langer Laufzeit wie zehnjährigen Bundesanleihen oder Hochzinsanleihen aus dem Unternehmensbereich rät Kommer dagegen ab.

Bei Staatsanleihen ist ihm das Zinsänderungsrisiko zu groß. Die Anleihen von Unternehmen, deren Bonität kein Investmentrating hat, versprechen zwar derzeit Zinsen von fünf Prozent und mehr. Die Kurse der Anleihen reagieren aber ähnlich stark auf Unternehmensnachrichten wie die Aktien.

„Das sind daher aktienähnliche Investments“, sagt Kommer. „Da ist es aus steuerlicher Sicht besser, in Aktien zu gehen, weil die Kursgewinne im Gegensatz zu den Zinszahlungen aus den Anleihen erst besteuert werden, wenn sie realisiert werden.“

Erstpublikation: 02.09.22, 11:46 Uhr.