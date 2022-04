Neobank N26-Co-Gründer Tayenthal zu Kontoschließungen: „Möchte mich aufrichtig entschuldigen“

Frankfurt Der Frust bei N26-Kunden ist groß, seitdem am 14. April zahlreiche Konten fristlos gekündigt wurden. Bislang gab es zu den Vorfällen kaum Informationen von dem wertvollsten deutschen Fintech.

Doch nun hat sich Co-Gründer und Co-Chef Maximilian Tayenthal geäußert: Um die Sicherheit der N26-Plattform zu gewährleisten, setzten sie auf null Toleranz bei Finanzkriminalität, verwendeten neueste Technologien und entwickelten die Systeme zur Erkennung und Verhinderung von Betrug kontinuierlich weiter, schrieb er in einem LinkedIn-Beitrag am vergangenen Wochenende.

Bei einer der neuen Maßnahmen, die am 14. April gestartet sei, wurde „leider eine Reihe von Konten fälschlicherweise geschlossen“, hieß es weiter. „Ich kann mir vorstellen, wie stressig und frustrierend eine unerwartete Situation wie diese sein muss, und ich möchte mich bei den Kunden, die davon betroffen sind, aufrichtig entschuldigen“, schrieb Tayenthal.

Dem Handelsblatt sind 60 Fälle von überwiegend in Deutschland ansässigen Nutzern bekannt, unter anderem aber auch aus Italien und Belgien, die seit Mitte April keinen Zugang mehr zu ihrem Konto haben.

Auf Twitter finden sich zudem zahlreiche Beschwerden von weiteren Kunden, etwa auch aus Frankreich. Von einigen Kunden, die sich noch in ihr Konto einloggen konnten, heißt es sogar, dass N26 den gesamten Betrag vom Konto abgehoben habe.

N26: Wenig bis gar keine Auskünfte zu Kontoschließungen

Kunden haben das gleiche Schreiben der Onlinebank erhalten, in dem heißt es: N26 habe auf dem betreffenden Konto einen Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen festgestellt. „Daher erklären wir die außerordentliche Kündigung deines N26-Kontos.“ Die Kündigung erfolge gemäß den „Grundregeln für das Verhältnis zwischen Kunde und Bank“. Die Kündigung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Bislang erhielten die betroffenen Kunden auch auf Nachfrage wenig bis gar keine Auskünfte zu ihren Kontoschließungen. N26 begründet die spärliche Bereitstellung von Informationen damit, dass „unserem Kundenservice von Rechts wegen untersagt ist, während dieser Zeit Informationen über betroffene Konten mitzuteilen“ – selbst gegenüber den jeweiligen Kontoinhabern.

So sollten Cyberkriminelle daran gehindert werden, Hinweise zu laufenden Ermittlungen zu erhalten, und sollte Betrügern die Möglichkeit genommen werden, diese Informationen zu nutzen, um künftig nicht erkannt zu werden, hieß es in einem in der vergangenen Woche veröffentlichten N26-Blogeintrag.

Einer Nutzerin, die sich unter dem LinkedIn-Beitrag von Tayenthal unter anderem über das Vorgehen von N26 bei den Kontoschließungen beschwerte, antwortete der Co-Chef: Das sei nicht die Erfahrung, die N26-Kunden verdient hätten.

Kunden sind empört, weil ihnen abrupt das N26-Konto gekündigt wurde. (Foto: Reuters) N26

Einem anderen Nutzer versprach Tayenthal: „Das Wichtigste ist, dass es sich um einen einmaligen Fehler handelte, den wir nicht nur behoben, sondern auch dafür gesorgt haben, dass dieser Fehler in Zukunft nicht mehr vorkommen kann“, schrieb er als Antwort.

Ob Fehler oder nicht: Muss N26 ein Konto kündigen, „ist diese Kündigung endgültig“, teilte eine N26-Sprecherin auf Anfrage des Handelsblatts mit. Heißt: Das Konto kann auch nicht wieder geöffnet werden, auch wenn der Fehler bei der Smartphone-Bank selbst liegt.

Anders liegt der Fall bei einer Sperrung: Werde ein Konto für einen bestimmten Zeitraum gesperrt, überprüfe N26, ob sich ein „der Sperrung zugrunde liegendes konkretes Verdachtsmoment“ bestätigt, teilte die N26-Sprecherin mit. Sei dies nicht der Fall, werde das Konto wieder freigegeben, heißt es weiter.

die Neobank N26 sei dabei, sich direkt mit den betroffenen Kunden in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass die Angelegenheit so schnell wie möglich geklärt wird, schrieb Tayenthal in seinem Beitrag weiter.

N26 steht schon länger unter Druck

In der Tat haben einige Betroffene nach Handelsblatt-Informationen am vergangenen Wochenende eine Nachricht von N26 bekommen. Demnach fragt die Smartphone-Bank nach den Daten eines alternativen Bankkontos, auf das N26 das Geld überweisen könne. Einzelne Fälle sind dem Handelsblatt bekannt, wonach ausstehende Gelder am Montag auf den angegebenen alternativen Konten eingegangen sind.

Die Smartphone-Bank N26 steht seit Längerem unter dem Druck europäischer Behörden wie der deutschen und der italienischen Bankenaufsicht, seine Geldwäsche- und Betrugskontrollen zu verbessern. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren gab es zahlreiche Fälle, in denen Betrüger N26-Konten nutzten, um kriminell erbeutetes Geld ins Ausland zu transferieren.

Die Finanzaufsicht Bafin hatte dem Institut deshalb einen Geldwäsche-Aufpasser ins Haus geschickt und das Neugeschäft des Fintechs gedeckelt, die Banca d’Italia stoppte die Aufnahme neuer Kunden in Italien komplett.

Die Neobank wurde 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründet, die N26 als Co-Chefs führen.

Dieser Artikel erschien zuerst am 25.04.2022 um 14:00 Uhr.