Nuklearwaffen Putin bestätigt Moskaus Verzicht auf Erstschlag mit Atomwaffen

Russlands Präsident Putin bestätigt, keinen Atomkrieg beginnen zu wollen. Russland wolle seine Verpflichtungen als Gründungsmitglied des Atomwaffensperrvertrags weiter erfüllen.

Russlands Präsident Putin bekräftigt, keinen Atomkrieg starten zu wollen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Präsident Putin

MOSKAU Trotz des Kriegs in der Ukraine hat Russland bekräftigt, keinen Atomkrieg starten zu wollen. „Wir gehen davon aus, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben kann und er niemals begonnen werden darf“, schrieb Präsident Wladimir Putin in einem Grußwort, das am Montag auf der Webseite des Kremls veröffentlicht wurde. Es richtet sich an die Teilnehmer der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York. Damit trat Putin seit Kriegsbeginn wachsenden Befürchtungen entgegen, dass Moskau in der Ukraine womöglich Atomwaffen einsetzen könnte.

Die Befürchtungen begründeten sich unter anderem darauf, dass Putin die russischen Atomstreitkräfte kurz nach dem Angriff auf das Nachbarland in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hatte. Zuvor hatte Russlands Führung einen atomaren Erstschlag stets ausgeschlossen und Einsatzpläne lediglich für einen sogenannten Gegenschlag präsentiert, also die militärische Antwort auf einen Angriff.