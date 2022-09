Der Börsengang von Porsche Ende September ist der größte seit mehr als zehn Jahren. Auch private Anleger können teilnehmen. Damit es klappt, gilt es, einiges zu bedenken.

Der Sportwagenhersteller will an der Börse durchstarten. (Foto: Reuters) Vorstellung des Porsche Taycan bei der LA Auto Show in Los Angeles 2019

Frankfurt, Düsseldorf Der Markt bereitet sich auf neue Aktien vor: Der Sportwagenhersteller Porsche plant einen Börsengang für Ende September. Er erwartet eine Bewertung von 70 bis 75 Milliarden Euro. Sein Vorhaben hatte das Unternehmen am 5. September offiziell angekündigt.

Die Papiere der Porsche AG sollen auch Kleinanlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und fünf weiteren europäischen Ländern angeboten werden. Sie sollen einen signifikanten Anteil erhalten. Dessen Höhe wird Finanzkreisen zufolge allerdings von der allgemeinen Nachfrage abhängen, könnte aber über fünf Prozent liegen.

Die Erstnotiz – also der Eröffnungskurs am Tag des Börsengangs – ist für den 29. September angepeilt. Private Anleger, die am größten Börsengang Europas seit mehr als einem Jahrzehnt teilnehmen wollen, sollten jedoch einiges bedenken.

