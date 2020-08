 Handelsblatt testet: Rürup-Rente: Steuerlich attraktiv

Selbstständige können mit diesen Produkten fürs Alter vorsorgen. Weil keine Kapitalgarantie vorgeschrieben ist, sind höhere Renditen drin.

Wer auf eigene Rechnung arbeitet, muss sich selbst um die Rente kümmern. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Unternehmer

Düsseldorf Selbstständige müssen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Sie sind in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht pflichtversichert. Für diese Gruppe hat der Staat die Rürup-Rente, auch Basisrente genannt, konzipiert. Analog zur gesetzlichen Versicherung wird eine lebenslange Rente bezahlt.

Diese Form der Altersvorsorge ist vor allem für Menschen mit hohem Einkommen attraktiv: Während der Sparphase sind Beiträge als Sonderausgaben absetzbar: 2020 können Ledige 22 541 Euro und Verheiratete 45 082 Euro in ihrer Steuererklärung geltend machen. Damit lässt sich die Steuerlast beträchtlich senken. Dafür sind die Auszahlungen im Alter zu versteuern.

Ein großer Vorteil der Rürup-Rente ist der weite Spielraum in der Sparphase: „Bei den meisten Anbietern lassen sich Einzahlungen flexibel erhöhen oder senken. Das kommt Selbstständigen mit meist schwankendem Einkommen entgegen“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer der Ratingagentur Franke und Bornberg.

Wegen der absehbar tiefen Zinsen ist die Basisrente als klassische Rentenversicherung mit Zinsanlagen wenig attraktiv. Mehr Chancen bieten fondsorientierte Produkte, die die Chancen an den Aktienmärkten ausnutzen können. Weil der Gesetzgeber keine Kapitalgarantie vorschreibt, bleibt mehr Spielraum bei der Anlagepolitik.

Methode Musterfall Der Test geht von einer 32-jährigen Person aus, die 35 Jahre lang pro Monat 200 Euro in eine Rürup-Rente (Basisrente) einbezahlt. Die hier untersuchten Produkte investieren in Investmentfonds. Bewertung Bei der Bewertung der fondsbasierten Produkte macht die Finanzkraft 20 Prozent aus. Wichtiger sind das Rating des Produkts sowie die Höhe der Rente. Beide Faktoren gehen mit 40 Prozent in das Gesamtergebnis ein.

Fünf Versicherungen erhalten mit ihren Produkten die Höchstnote sehr gut. Am besten schneidet das Produkt Fondsbasisrente Tarif E-FBR der Europa Lebensversicherung ab. Ehegatte und Kinder lassen sich für den Todesfall des Versicherten zusätzlich absichern. Der Kunde selbst bestimmt die Richtung der Kapitalanlage. Anleger können je nach Risikoneigung und Zielen zwischen vier verschiedenen Fondsanlageplänen wählen: Sie stellen unterschiedliche Strategien dar und umfassen zwei bis drei Fonds.

Garantie von bis zu 100 Prozent wählbar

So investiert zum Beispiel der Anlageplan „chancenorientiert“ in den Aktienfonds Amundi German Equity mit Schwerpunkt deutsche Aktien, der wie der europäische Aktienfonds Comgest Growth Europe je 30 Prozent des Anlageplans ausmacht. Dazu gehört auch der weltweit investierende Aktienfonds Fidelity International Fund. Je nach Wunsch kann der Anleger aber auch in einzelne Fonds der Anlagepläne oder in 16 weitere Einzelfonds investieren.

Bei dem ebenfalls mit sehr gut ausgezeichneten Produkt Genius BasisRente Tarif FBRH der Württembergischen Lebensversicherung können Kunden eine Garantie von bis zu 100 Prozent wählen. Sobald eine Kapitalgarantie eingeschlossen wird, legt die Württembergische Teile des Kapitals sicher an. Wer sich gegen eine Kapitalgarantie entscheidet, hat damit auch Aussichten auf höhere Renditen. „Dem Kunden stehen derzeit 18 Fonds zur Auswahl, darunter zehn ETFs“, erklärt die Württembergische Lebensversicherung auf Anfrage. Die Palette wird regelmäßig überarbeitet.

Wenn Versicherte in Rente gehen, können sie zwischen einer klassischen Verrentung oder einer fondsgebundenen Variante wählen. Die Rürup-Basisrente bietet Anlegern also jede Menge Spielraum für eine individuelle Gestaltung.