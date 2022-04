Russland 80 Prozent Kursgewinn binnen vier Wochen: Warum der Rubel trotz Sanktionen wieder zugelegt hat

Die russische Währung notiert wieder auf dem Niveau von vor Beginn des Ukrainekrieges. Devisenexperten sehen für die Entwicklung vor allem drei Gründe.

Die Währung hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und den dann beschlossenen Sanktionen stark an Wert verloren. Zuletzt hat sie aber wieder deutlich aufgewertet. (Foto: Reuters) Russische Rubel-Münzen

Frankfurt Es scheint paradox: Obwohl der Westen immer härtere Sanktionen gegen Russland beschließt, wertet der russische Rubel seit einiger Zeit wieder deutlich auf. So hat er seit seinem Tiefpunkt am 7. März rund 80 Prozent an Wert gegenüber dem Euro und dem Dollar gewonnen.

Direkt nach Kriegsbeginn und der Verkündung erster Sanktionen war er noch drastisch eingebrochen. Experten sehen mehrere Ursachen dafür, dass sich die russische Währung inzwischen wieder erholt hat.

Erstens hängt dies mit den Sanktionen zusammen. Sie schwächen natürlich die russische Wirtschaft, aber ihre Wirkung auf den Rubel-Kurs ist weniger eindeutig. Das liegt daran, dass die russische Währung momentan nicht frei konvertierbar ist. Das heißt: Der Markt funktioniert nicht wie in normalen Zeiten.

Rubel Kurs: Russland-Sanktionen wirken nicht eindeutig

