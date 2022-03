Severstal Warum der Stahlkonzern des reichsten Russen seine Zinsen nicht zahlen kann

Frankfurt Der Stahlkonzern Severstal ist das erste russische Unternehmen seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, das Investoren keine Zinsen zahlt. Spätestens bis Mittwochmitternacht hätte Severstal 12,6 Millionen Dollar für eine 800 Millionen Dollar schwere Anleihe zahlen müssen, doch das ist nicht passiert.

Fällig gewesen wären die Zahlungen bereits am 16. März – die Anleihebedingungen sahen jedoch eine fünftägige Gnadenfrist vor. Die ist verstrichen. Der Kurs der entsprechenden Anleihe ist auf nur noch fünf Prozent des Nennwerts von 100 Prozent eingebrochen.

Dabei hat der Konzern reichlich Cash, und sein Gründer und Haupteigentümer Alexej Mordaschow ist mit einem geschätzten Vermögen von 29 Milliarden Dollar der reichste Mann Russlands.

Doch Mordaschow steht auf der Liste der Oligarchen, gegen die die westliche Welt Sanktionen verhängt hat. Das verhindert jetzt laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die für die Abwicklung zuständige Londoner Tochter US-Bank Citi die Zinsen an Investoren weiterleitet.

Severstal: Citi blockiert die Zahlung von Stahlkonzern

Russland selbst konnte in der vergangenen Woche überraschend Zinsen auf Dollar-Anleihen zahlen und verhinderte damit zunächst den Zahlungsausfall. US-Investoren durften das Geld aber nur mit Genehmigung des beim US-Finanzministerium angesiedelten Office of Foreign Assets Control (Ofac) annehmen.

Nur wegen dieser Genehmigung konnte die US-Bank Citi das Geld an Investoren weiterleiten. Für Zahlungen von Severstal wartet die Citi laut Bloomberg noch auf diese Genehmigung.

Severstal hatte sich vorab nicht an die Ofac gewendet, weil der Stahlkonzern selbst nicht auf der Liste der sanktionierten Unternehmen steht. In der EU und in Großbritannien gelten die Sanktionen aber auch für Unternehmen, deren Mehrheitseigner auf Sanktionslisten stehen.

Mit den zahlreichen Sanktionen wollen die westlichen Länder und Japan auch den russischen Finanzmarkt treffen. Die Sanktionen werden noch weiter verschärft. So dürften US-Bürger nur noch bis zum 25. Mai Zins- und Tilgungszahlungen für Anleihen und Dividenden aus Aktien aus Russland entgegennehmen.



