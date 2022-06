Sicher anlegen Möglichst flüssig bleiben: Diese Fonds und Tagesgelder eignen sich für Krisen am besten

In unruhigen Börsenzeiten empfiehlt es sich, eine leicht verfügbare Reserve zu halten. Mit welchen Produkten sich Anleger angemessen positionieren.

In turbulenten Zeiten ist Liquidität wichtig. (Foto: Getty Images) Geldanlage in turbulenten Zeiten

Frankfurt Wenn es an den Börsen richtig kracht, dann gilt die Regel: Cash is king – flüssige Mittel bieten einen guten Puffer fürs Depot. Zwar verliert kurzfristig angelegtes Geld jeder Art durch die Inflation von zuletzt fast acht Prozent an Wert. Aber wenigstens spielen hier Kursverluste keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

Grundsätzlich gilt: Zinspapiere sind weniger schwankungsanfällig als Aktien, aber je länger die Laufzeit und je höher die Zinsen, desto eher erwischt sie auch der Druck, der zurzeit von der weltweiten Straffung der Geldpolitik ausgeht. Für viele Privatanleger sind daher Festgelder oder Tagesgeldkonten die sicherste Option.

Profianleger, die große Summen parken müssen, setzen jetzt gern als sicher geltende Staatsanleihen ein. Jens Ehrhardt etwa, Gründer und Chef des Vermögensverwalters DJE Kapital, investiert in seinem gemischten FMM-Fonds zur Stabilisierung in Anleihen und Liquidität: Ein knappes Fünftel des Fondskapitals steckt in Bonds, vor allem in deutschen und italienischen Staatsanleihen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen