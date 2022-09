Sparkasse DSGV-Chef Schleweis: „Der Wohlstandsverlust kommt in der Mittelschicht an“

Helmut Schleweis hält die Gesellschaft schlecht für die Herausforderungen gerüstet. Eine Deckelung der Dispozinsen lehnt er aber als „Symbolpolitik“ ab.

Der Sparkassen-Chef glaubt: „Ohne Sparen, ohne gewisse Wohlstandsverluste werden wir nicht durch diesen Winter kommen.“ (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Helmut Schleweis beim diesjährigen Banken-Gipfel

Frankfurt Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), Helmut Schleweis, warnt vor den dramatischen Folgen der sehr hohen Energiepreise. Mit Blick auf die heraufziehende Wirtschaftskrise sei zu befürchten, dass die Zahl der privaten Haushalte, die mit ihrem monatlichen Einkommen nicht mehr auskommen können, „bis auf 60 Prozent und darüber ansteigen könnte“, sagte Schleweis auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatts. Das bedeute, dass auch Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 3600 Euro betroffen sind.

„Das heißt, der Wohlstandsverlust und Vermögensverzehr kommt in der Mittelschicht an, die bislang auch nicht gewohnt war, Transferleistungen in Anspruch zu nehmen, und das zum Teil sogar abgelehnt hat“, so Schleweis. Viele wüssten nicht, wie sie damit umgehen sollten.