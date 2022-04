Staatsschulden Russland zahlt erstmals Dollar-Anleihen in Rubel

Eine Staatspleite des Landes wird dadurch wahrscheinlicher. Moskau hat laut Experten nun nur noch 30 Tage Zeit, das Geld doch in Dollar zu überweisen.

Insgesamt hat Russland 15 internationale Anleihen mit einem Nennwert von rund 40 Milliarden Dollar ausstehen. (Foto: AP) Kremlchef Wladimir Putin

Moskau Russland rückt einem Zahlungsausfall für seine Staatsschulden noch einen Schritt näher: Am Mittwoch hat das Land zum ersten Mal Zahlungen für zwei Fremdwährungsanleihen nicht in Dollar, sondern in Rubel geleistet.

Das Finanzministerium in Moskau betonte, dass damit alle Verbindlichkeiten beglichen seien. Bei den Zahlungen geht es um 649,2 Millionen Dollar für zwei bis 2022 und 2042 laufende Staatsanleihen. Die Vertragsbedingungen für die beiden russischen Bonds sehen eigentlich vor, dass die Schulden in Dollar und nicht in Rubel beglichen werden.

Die Ratingagenturen Fitch und S&P hatten vor einigen Wochen klargemacht, dass sie es als Zahlungsausfall werten würden, wenn der Schuldendienst in einer anderen Währung als der vereinbarten erfolgen würde.

Einige Experten gehen davon aus, dass Russland nun noch eine sogenannte Gnadenfrist von 30 Tagen bleibt, um die Zahlungen doch noch in Dollar zu überweisen. Andernfalls werde der Vorgang „zum formalen Zahlungsausfall Russlands bei Auslandsschulden" führen, wie der Russlandexperte Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck twitterte.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen „Theoretisch könnte eine Ausfallsituation geschaffen werden“, räumte Kremlsprecher Dmitri Peskow ein. Das wäre nach seiner Meinung aber eine „künstliche Situation“. Für einen echten Zahlungsausfall gebe es keine Gründe. „Russland hat alle notwendigen Ressourcen, um seine Schulden zu bedienen“, betonte Peskow. Wenn der Westen die Zahlungen blockiere, könnten sie in Rubel erfolgen. Russland hat nun erstmals Schuldendienst bei ausländischen Gläubigern - es geht um 649 Mio.USD - in Rubel geleistet. Wird nach Frist von 30 Tagen zum formalen Zahlungsausfall Russlands bei Auslandsschulden. — Gerhard Mangott (@gerhard_mangott) April 6, 2022 Die USA hatten zuvor den Druck auf Russland wegen des Einmarschs in die Ukraine erhöht. Das Finanzministerium in Washington hinderte die russische Regierung daran, die fälligen Zahlungen aus den bei US-Banken gehaltenen Devisenreserven zu leisten, was bislang noch möglich war. Die US-Großbank JP Morgan Chase hat bisher die russischen Zahlungen als Korrespondenzbank abgewickelt. Sie wurde nun vom Finanzministerium gestoppt, wie es in Finanzkreisen heißt. Damit soll der Kreml zu einer Entscheidung gezwungen werden: die Dollar, auf die er im Inland zugreifen kann, entweder für Zahlungen an seine Gläubiger zu nutzen oder sie für andere Zwecke wie die Finanzierung des Kriegs einzusetzen und eine Staatspleite zu riskieren. Russland hat 15 internationale Anleihen „Russland muss sich entscheiden, ob es die verbleibenden wertvollen Dollar-Reserven aufbraucht oder neue Einnahmen erzielt – oder ob es in Verzug gerät“, sagte ein Sprecher des US-Finanzministeriums. Wird den Verpflichtungen nicht nachgekommen, droht Russland der erste Zahlungsausfall seit der Russischen Revolution 1917, als die Bolschewiken Schulden aus der Zarenzeit nicht anerkannten. Insgesamt hat Russland 15 internationale Anleihen mit einem Nennwert von rund 40 Milliarden Dollar ausstehen. Während Russland aufgrund der Sanktionen derzeit keinen Zugang zu den internationalen Anleihemärkten hat, um sich frisches Geld zu leihen, würde ein Zahlungsausfall dem Land den Zugang zu diesen Märkten womöglich noch über viele Jahre verwehren – nämlich bis die Gläubiger vollständig befriedigt und alle aus dem Ausfall resultierenden Rechtsstreitigkeiten beigelegt sind. Unter einem russischen Zahlungsausfall würde auch der deutsche Versicherer Allianz leiden. Nach Schätzungen der Analysten des Bankhauses Berenberg ist die Allianz der größte europäische Investor in russische Anleihen. Insgesamt könnten dem Versicherer Abschreibungen von bis zu 300 Millionen Euro drohen. Kein Risiko für das Finanzsystem An den Finanzmärkten gilt das Risiko eines Zahlungsausfalls Russlands als fest einkalkuliert, aber aufgrund der relativ geringen internationalen Verflechtungen als überschaubar. Die meisten Analysten rechnen nicht mit einem Finanzmarktschock. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Kristalina Georgieva, bezeichnete das Engagement internationaler Banken in Russland im März als „definitiv nicht systemrelevant“. Nach jüngsten Daten der Deutschen Bundesbank vom November 2021 beliefen sich die Forderungen deutscher Banken gegenüber Russland auf rund 6 Milliarden Euro. Einschließlich der Forderungen ihrer Auslandsfilialen und -töchter waren es etwa 7,5 Milliarden Euro. Das sind laut Bundesbank nur knapp 0,4 Prozent der gesamten Auslandsforderungen deutscher Institute. Die Wertpapiere von öffentlichen Haushalten in Russland, zu denen auch Staatsanleihen zählen, bei deutschen Banken beliefen sich auf 119 Millionen Euro. Mehr: Russland: Die Staatspleite rückt näher