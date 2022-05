Cyberkriminalität Das dubiose Callcenter im Kosovo: Prozess wegen Online-Anlagebetrug mit 1100 Geschädigten

Düsseldorf Die Callcenter sind das Herzstück der Masche: Von hier aus starten die vermeintlichen Broker ihre täglichen Akquisitionen. Am Telefon überzeugen sie Kunden, über Onlineplattformen Geld in ihre Finanzprodukte zu investieren. Nur: Die Investitionen finden nie statt, das Geld wird direkt abgezweigt.

Vor dem Landgericht Saarbrücken muss sich seit diesem Dienstag ein mutmaßlicher Betreiber eines solchen Callcenters verantworten. Der Angeklagte soll nach Informationen des Saarländischen Rundfunks gemeinsam mit einer weiteren Person eine Telefonzentrale im Kosovo betrieben haben.

Bereits im Sommer 2019 kam es dort zu einer Razzia – kurze Zeit später wurde der Angeklagte in Albanien festgenommen. Dort saß er zunächst in Auslieferungshaft. Seit Sommer 2020 wartet er in Deutschland auf seinen Prozess.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Mitglied einer Bande zu sein, die eine Reihe von Callcentern betreibt. Die Plattformen, für die in diesen Zentren Kunden gewonnen werden, heißen X.Markets.com, Option888 oder Tradeinvest90. Auch wenn diese Plattformen mittlerweile nicht mehr im Internet aufrufbar sind, kommen ständig neue hinzu. Der Vorwurf lautet auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

In den meisten Fällen werden Geschädigte zunächst dazu aufgefordert, kleinere Beträge in Produkte wie Derivate zu investieren. Dabei handele es sich um ein „einmaliges Angebot“ oder ein „todsicheres Investment“. Depotauszüge werden gefälscht und Chartverläufe simuliert.

Nach anfänglichen Verlusten fordern die Broker die Kunden auf, weiteres Geld nachzuschießen, um die bestehenden Verluste auszugleichen. So summieren sich anfänglich wenige Hundert Euro hin zu mehreren Tausend.

In den vor dem Landgericht Saarbrücken verhandelten Fällen geht es um eine Schadenssumme von rund 42 Millionen Euro und 1100 Geschädigte. Im Schnitt beträgt der Schaden also 35.000 Euro pro Person. Die Dunkelziffer dürfte aber weitaus höher sein – Online-Anlagebetrug gilt als kriminelles Milliardengeschäft.

Ermittlungen laufen seit drei Jahren

Deutsche Behörden ermitteln bereits seit dreieinhalb Jahren mit internationalen Kooperationen gegen das mutmaßliche Betrüger-Netzwerk – teils mit Erfolg. 2019 kam es zu Festnahmen zweier Hintermänner, einem Israeli und einem Deutschen. Während der Israeli, der den Spitznamen „Wolf of Sofia“ trägt, in der bulgarischen Hauptstadt Sofia verhaftet wurde, wurde der Deutsche von der österreichischen Polizei-Sondereinheit Cobra in Neustift im Stubaital aus seinem blauen Bentley gezogen und verhaftet.

Im Oktober 2019 wurde der deutsche Beschuldigte nach Deutschland ausgeliefert. Ihm sollte ebenfalls in Saarbrücken der Prozess gemacht werden. Zwei Tage bevor in Wien der Prozess gegen den Israeli begann, wurde der Beschuldigte aus Deutschland jedoch tot in der Untersuchungshaft aufgefunden. Sein Tod gab einige Rätsel auf. Dem Obduktionsbericht zufolge starb er an einer Überdosis an Medikamenten. Unklar blieb hingegen, ob es sich um einen Suizid oder eine versehentliche Überdosis handelte.

In weiterer Folge ermittelte die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken gegen 13 weitere Beschuldigte. Unter anderem gegen den nun Angeklagten.

Der Israeli wurde hingegen vor dem Wiener Landesgericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs im September 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt. Nach Anrechnung von U-Haft und Hausarrest wurde er aber inzwischen vorläufig entlassen. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Unterdessen gelang der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) ein Erfolg: Im Januar wurde ein Komplize des „Wolf of Sofia“ vor dem Landgericht München I zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verurteilt. Der ebenfalls aus Israel stammende Mann war als „Vice President Sales“ ein führendes Mitglied der Bande. Es war das erste Mal, dass es zu einem Prozess in Deutschland kam.

