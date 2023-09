Mehr als 700.000 Studierende haben die Einmalzahlung noch nicht beantragt, obwohl ihnen der Zuschuss zu den Energiekosten zusteht. Jetzt ist Eile geboten.

Wer sich beeilt, kann als Student jetzt noch schnell 200 Euro kassieren. (Foto: dpa) Studierende im Hörsaal

Frankfurt Die Zeit drängt. Nur noch bis zum 30. September können Studierende online eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro beantragen. Damit will der Staat einen Teil der Mehrkosten ausgleichen, die den Studierenden wegen der massiv gestiegenen Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine entstanden sind. Sie ist das Pendant zu den Energiepreispauschalen (EPP) für Erwerbstätige und Rentner.

Während Erwerbstätige und Rentner 300 Euro erhalten haben, bekommen Studierende nur 200 Euro. Allerdings müssen sie darauf keine Steuern zahlen.

Alle Studierenden, die zum 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert waren und ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, können die Einmalzahlung beantragen. Dazu zählen auch Promotionsstudierende, Studierende in einem dualen Studium, Teilzeitstudierende und Studierende in einem Urlaubssemester – jedoch keine Gasthörer. Auch Fachschüler und Berufsfachschüler haben Anspruch auf das Geld. Das Handelsblatt zeigt, wie Sie jetzt noch die Einmalzahlung bekommen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen