 Grundrentenzuschlag: Was Rentner mit falschem Steuerbescheid wissen müssen

Mehr als eine Million Rentner erhalten den Grundrentenzuschlag. Dass dieser steuerfrei bleibt, wurde aber erst Ende 2022 entschieden. Nun haben viele Rentner zu hohe Steuern gezahlt.

Mehr als eine Million Rentner in Deutschland bekommen den Grundrentenzuschlag. (Foto: E+/Getty Images) Seniorin

Frankfurt Seit zwei Jahren haben Senioren mit Minirenten Anspruch auf einen Grundrentenzuschlag. Wegen langer Diskussionen in der Politik steht aber erst seit Ende vergangenen Jahres mit dem beschlossenen Jahressteuergesetz 2022 fest: Der Zuschlag bleibt steuerfrei.

In der Folge hat das Finanzamt bei vielen Rentnern für die Steuerjahre 2021 und 2022 laut Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) zu hohe Steuern berechnet. In der Beratungspraxis der Lohnsteuerhilfevereine sind laut BVL-Geschäftsführer Erich Nöll für beide Jahre bereits einige Fälle aufgetreten, in denen der Steuerabzug zu hoch angesetzt wurde, weil das Finanzamt nicht zwischen regulärer Rentenzahlung und steuerfreiem Grundrentenzuschlag unterschieden hat.

Das Problem: Da die Steuerfreiheit erst Ende vergangenen Jahres beschlossen wurde, hat die Rentenversicherung die Daten noch falsch an die Finanzverwaltung übermittelt. Die Korrektur soll automatisch erfolgen. Wer seine Steuererklärung für 2022 noch nicht abgegeben hat, kann durch einen Hinweis auf einen korrekten Bescheid hoffen.

Wer bekommt den Grundrentenzuschlag?

