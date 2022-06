Justizskandal in Hessen Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßlich korrupten Frankfurter Oberstaatsanwalt

In mehr als 100 Fällen soll der hochrangige Beamte B. Bestechungsgelder kassiert haben. Nun muss er sich wohl bald vor Gericht verantworten.

Der mutmaßlich korrupte Oberstaatsanwalt war einst der höchste Korruptionsbekämpfer Hessens. (Foto: imago/Ralph Peters) Sitz der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt

Düsseldorf Er war bis zum Juli 2020 der oberste Korruptionsbekämpfer Hessens. Dann wurde der Frankfurter Oberstaatsanwalt B. an seinem Arbeitsplatz in der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft verhaftet – wegen Korruptionsverdachts. Nun wird sich der 55-Jährige voraussichtlich bald vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen ihn sowie einen befreundeten Unternehmer erhoben.

Die Dimension der vorgeworfenen Taten ist gewaltig: Auf knapp 260 Seiten legen die Staatsanwälte dem einstigen Kollegen 101 Fälle der gewerbsmäßigen Bestechlichkeit, 55 Fälle der schweren Untreue sowie Steuerhinterziehung in neun Fällen zur Last.

Allein im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 soll B. Bestechungsgelder in Höhe von 280.000 Euro kassiert haben. Darüber hinaus werfen ihm die Ermittler vor, Steuern in Höhe von 185.000 Euro hinterzogen zu haben. Dem Land Hessen soll insgesamt ein Vermögensschaden in Höhe von knapp 645.000 Euro entstanden sein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen