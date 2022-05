Kindesunterhalt berechnen So hoch ist der Kindesunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle 2022

Die Düsseldorfer Tabelle hilft bei der Unterhaltsbemessung. Dabei ist die Tabelle kein Gesetz. Eine Übersicht.

Kinder haben einen gesetzlichen Anspruch auf Kleidung, Gesundheitsfürsorge oder Bildung. Trennen oder scheiden sich die Eltern, stellt sich die Frage nach der Finanzierung: Wer zahlt welchen Kindesunterhalt?

Dieser Frage dürften 2020 mehr als 72.000 Paare mit minderjährigen Kindern nachgegangen sein. So viele haben sich laut Statistischem Bundesamt in Deutschland richterlich scheiden lassen.

Welche konkreten Unterhaltsansprüche dabei entstehen und wie sie berechnet werden, lesen Sie hier.

Was ist der Kindesunterhalt?

Eltern sind gegenüber ihren Kindern – unabhängig vom Familienstand – zum Unterhalt verpflichtet. Leben beide Eltern zusammen, erfolgt der Unterhalt automatisch. Im Falle einer Trennung dient der Kindesunterhalt jedoch als Kompensationszahlung, die explizit geregelt werden muss.

Die gesetzliche Annahme ist: Ein Elternteil büßt durch die Kinderbetreuung Einkommen ein. Das andere Elternteil kann ungehindert Geld verdienen. Es entsteht ein finanzieller Anspruch.

Unterschieden wird dabei zwischen Naturalunterhalt und Barunterhalt. Naturalunterhalt leistet der Elternteil, bei dem das Kind lebt. Zum Naturalunterhalt zählen Unterkunft, Kleidung, Essen oder Möbel. Der andere Elternteil schuldet den Barunterhalt: Geld.

Ausnahmen ergeben sich durch das sogenannte Wechselmodell. Dabei wohnen die Kinder abwechselnd in beiden Haushalten der Eltern. In dem Fall zahlen beide Elternteile Unterhalt, wobei derjenige mit dem höheren Nettoeinkommen in der Regel für mehr als die Hälfte des Betrags aufkommt. Der konkrete Unterhaltsbedarf ergibt sich aus der Düsseldorfer Tabelle.

Düsseldorfer Tabelle 2022: Wie wird der Kindesunterhalt berechnet?

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen 0 – 5 Jahre 6 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre ab 18 Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag bis 1.900 393 455 533 569 100 960/1160 1901 – 2300 416 478 560 598 105 1400 2301 – 2700 436 501 587 626 110 1500 2701 – 3100 456 524 613 655 115 1600 3101 – 3500 476 545 640 683 120 1700 3501 – 3900 507 583 683 729 128 1800 3901 – 4300 539 619 725 774 136 1900 4301 – 4700 571 656 768 820 144 2000 4701 – 5100 602 692 811 865 152 2100 5101 – 5500 634 728 853 911 160 2200 5501 – 6200 666 765 896 956 168 2500 6201 – 7000 697 801 939 1002 176 2900 7001 – 8000 729 838 981 1047 184 3400 8001 – 9500 761 874 1024 1093 192 4000 9501 – 11000 792 910 1066 1138 200 4700

Hinweis: Die Düsseldorfer Tabelle dient als Richtlinie und zeigt den monatlichen Unterhaltsbedarf bezogen auf zwei Kinder.

Quelle: OLG Düsseldorf

Wie aus der Tabelle hervorgeht, entscheiden das Nettoeinkommen und das Alter des Kindes über die Höhe des Unterhalts. So liegt der Mindestunterhalt für ein sechsjähriges Kind bei einem Nettoeinkommen von unter 1901 Euro bei 455 Euro. Für einen 18-Jährigen wären es 569 Euro.

Allerdings entspricht der Unterhalt gemäß Düsseldorfer Tabelle nicht dem tatsächlichen Unterhaltsanspruch. Das liegt am Kindergeld, das jedem Elternteil zusteht. Letzteres erhält zumeist jedoch nur der Elternteil, in dessen Haushalt das Kind lebt.

Daher wird der Betrag des Barunterhalts bei minderjährigen Kindern um die Hälfte und bei volljährigen um die gesamte Höhe des Kindergelds gekürzt.

Ein Beispiel: Die unterhaltspflichtige Mutter von einer neunjährigen Tochter hat ein Nettoeinkommen von 3000 Euro. Sie gehört damit zur vierten Einkommensstufe, ihre Tochter zur Altersstufe zwei. Nach der Düsseldorfer Tabelle 2022 besteht ein Unterhaltsanspruch von 524 Euro im Monat. Da ihr 219 Euro Kindergeld zustehen, die jedoch an den Vater des Kindes ausgezahlt werden, wird der Barunterhalt um die Hälfte des Kindergeldes also 109,50 Euro auf 414,50 Euro gekürzt.

Was bedeutet der Selbstbehalt beim Kindesunterhalt?

Der sogenannte Selbstbehalt soll das Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen sichern. In der Düsseldorfer Tabelle ist er als Bedarfskontrollbetrag aufgeführt. Bei Personen der zweiten Verdienststufe müssen beispielsweise 1400 Euro des Einkommens von Unterhaltszahlungen unberührt bleiben. Zahlt eine Person so viel Unterhalt, dass ihr am Ende des Monats weniger als der Selbstbehalt übrig bleibt, liegt ein sogenannter Mangelfall vor. Hier werden die Zahlungen dann entsprechend an den Bedarfskontrollbetrag angepasst.

Wie lange muss für ein Kind Unterhalt gezahlt werden?

Theoretisch gibt es keine Altersgrenze bei der Unterhaltspflicht. Auch 23-Jährige haben einen Anspruch auf Unterhalt, sollten sie sich in der Erstausbildung befinden – zum Beispiel im Studium oder in der Berufsausbildung. Eine weitere Bedingung: Sie sind unverheiratet.

Ab der Volljährigkeit sind dann beide Elternteile zum Barunterhalt verpflichtet. Ihr gemeinsames Nettoeinkommen wird für die Düsseldorfer Tabelle herangezogen. Je nach Einkommensverhältnissen beider Elternteile erfolgt die Auszahlung des Unterhaltsanspruchs jedoch anteilig.

Dieser Artikel erschien zuerst am 25.11.2021 um 14:00 Uhr.

