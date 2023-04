Kommentar Bundesrat muss Whistleblower-Gesetz zustimmen

Die Bundesregierung hatte versucht, das Gesetz aufzuteilen, um die Kritik der Länder zu umgehen. Der Rechtsausschuss erteilte diesen Bemühungen eine Absage.

Das Ländergremium meldete Bedenken am geplanten Gesetz zum Hinweisgeberschutz an. (Foto: dpa) Der Bundesrat

Frankfurt Am 17. Dezember 2021 hätte die Whistleblower-Richtlinie der Europäischen Union in deutsches Recht umgesetzt sein müssen. Vor einem Jahr legte das Bundesministerium für Justiz einen ersten Referentenentwurf vor, eine geänderte Fassung kam im Dezember 2022.

Der Bundesrat verweigerte Mitte Februar seine Zustimmung. Statt gleich in einem Vermittlungsausschuss offene Fragen zu klären, versuchte es die Bundesregierung mit einem Trick: Das Gesetz wurde in einen zustimmungspflichtigen und einen nicht zustimmungspflichtigen Part unterteilt.

Der entscheidende Teil ist der zweite – und dieser weicht in wesentlichen Punkten nicht vom ursprünglichen Referentenentwurf ab.

Die Umgehung der Kritikpunkte der Opposition – diese beziehen sich in erster Linie auf eine zu hohe Belastung kleinerer Unternehmen bei der Einrichtung von Meldesystemen – ist allerdings bei der Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss krachend gescheitert: Es scheint so, dass die Aufspaltung eine rein willkürliche Reaktion auf die Ablehnung in der Länderkammer ist und nicht inhaltlich begründet.