 Minusstunden bei Kündigung: Können Minusstunden mit Urlaub oder Gehalt verrechnet werden?

Wer weniger als vertraglich vereinbart arbeitet, sammelt Minusstunden. Wie werden diese bei einer Kündigung behandelt? Dürfen sie mit Urlaub verrechnet werden? Ein Überblick.

Ein Mitarbeiter erfasst seine Arbeitszeit digital an einem Terminal. (Foto: dpa) Dürfen Minusstunden mit dem Urlaub verrechnet werden?

Was sind Minusstunden?

Minusstunden sind im Arbeitsrecht diejenigen Arbeitsstunden, die gegenüber der vertraglich festgelegten Arbeitszeit weniger gearbeitet werden. Sind beispielsweise 40 Wochenstunden vereinbart, der Arbeitnehmer hat jedoch nur 36 Stunden gearbeitet, hat er vier Minusstunden auf seinem Konto. Minusstunden werden auch Minderstunden oder Unterstunden genannt. Das Gegenteil von Minusstunden sind Überstunden.

Was zählt als Minusstunden?

Minusstunden dürfen nicht angerechnet werden, wenn der Arbeitgeber Minderarbeit anordnet. Sie zählen ausschließlich, wenn der Arbeitnehmer in eigener Verantwortung weniger arbeitet, obwohl er die Möglichkeit dazu hat. Das kann folgende Gründe haben:

Die Arbeit wird später begonnen.

Der Feierabend wird früher eingeläutet.

Die Mittagspause wird überzogen.

Private Termine (zum Beispiel ein Arzttermin oder Besorgungen) liegen in der Arbeitszeit.

Eine Krankheit oder ein Feiertag führen nicht zu Minusstunden. Ebenfalls zählen weder der Erholungsurlaub noch angeordnete Fortbildungen oder ein genehmigter Bildungsurlaub zu Gründen für Minusstunden.

Wie sind Minusstunden nachzuweisen?

Minusstunden können rechtssicher nur entstehen, wenn das Unternehmen die Arbeitszeit über ein Zeiterfassungssystem protokolliert und ein Arbeitszeitkonto führt. Arbeitnehmer müssen einem solchen Arbeitszeitkonto übrigens zustimmen – entweder durch einen Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag mit einem entsprechenden Passus.

In der Vereinbarung zum Arbeitszeitkonto legt der Arbeitgeber in der Regel fest, wie viele Minusstunden zulässig sind. Eine pauschale gesetzliche Regelung gibt es dafür nicht. Arbeitnehmer müssen den Negativsaldo durch Überstunden in einem – meist ebenfalls festgelegten – Zeitraum wieder ausgleichen.

Gibt es kein Zeiterfassungssystem mit Arbeitszeitkonto, sondern starre Arbeitszeiten, darf ein Arbeitnehmer nicht weniger arbeiten. Er verstößt damit gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten und kann abgemahnt werden. Im Extremfall ist sogar eine fristlose Kündigung möglich.

Ist im Unternehmen jedoch Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung üblich, passiert der Ausgleich von Minus- und Überstunden selbstständig. Beides ist dann allerdings nicht rechtssicher nachweisbar.

Können Minusstunden vom Gehalt abgezogen werden?

In erster Linie müssen Arbeitnehmer Minusstunden innerhalb eines festgelegten Zeitraums durch Überstunden ausgleichen. Der Arbeitgeber darf den Gegenwert von Minusstunden erst vom Lohn oder Gehalt abziehen, wenn der Mitarbeiter gegen die vertraglich festgelegten Vereinbarungen verstößt. Beispiele dafür sind:

Es fallen mehr Minusstunden an, als erlaubt sind.

Die Minusstunden wurden nicht innerhalb des Ausgleichszeitraums nachgearbeitet.

Keinesfalls darf es zu Lohnkürzungen kommen, wenn das Unternehmen die Minderarbeit anordnet oder der Grund im Verantwortungsbereich des Unternehmens liegt. Das kann etwa ein Stromausfall oder eine Betriebsunterbrechung durch defekte Maschinen sein.

Auch muss der Arbeitgeber die Minusstunden durch ein Arbeitszeitkonto nachweisen.

Minusstunden bei Kündigung

Kündigt der Arbeitnehmer oder wird ihm gekündigt, muss er vor dem Ende seines Arbeitsverhältnisses seine Minusstunden durch Überstunden ausgleichen. Ist das nicht geschehen, darf der Arbeitgeber diese mit dem letzten Gehalt verrechnen. Ist kein Arbeitszeitkonto vereinbart, darf der Arbeitgeber auch keine Gehaltskürzung vornehmen.

Minusstunden mit Urlaub verrechnen

Eine Verrechnung von Minusstunden mit Urlaub oder Resturlaub ist in keinem Fall erlaubt – weder bei einer Kündigung, noch zum Jahresende, um sein Arbeitszeitkonto auszugleichen. Das Arbeitsrecht begründet dies so: Urlaub kann nur für eine zukünftige Zeit gewährt werden, nicht jedoch rückwirkend. Das heißt: Da Minusstunden bereits angefallen sind, können sie nicht im Nachhinein als Urlaub deklariert werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil (Az.: 9 AZR 43/97) entschieden.

Minusstunden vor dem Mutterschutz

Für die Zeit einer Schwangerschaft und im Mutterschutz gibt es einige spezielle Regelungen zu Minusstunden und Arbeitszeiten. Es gilt generell: Schwangere dürfen maximal 8,5 Stunden am Tag, beziehungsweise 90 Stunden in zwei aufeinander folgenden Wochen arbeiten. Das regelt § 4 im Mutterschutzgesetz.

Während des Mutterschutzes in den sechs Wochen vor der geplanten und acht Wochen nach der erfolgten Geburt tritt sogar ein Beschäftigungsverbot in Kraft.

Fallen in der Zeit vor dem Mutterschutz Minusstunden an, werden diese genauso gehandhabt wie im Fall einer Kündigung. Sie können also mit dem Lohn verrechnet werden, sofern ein nicht ausgeglichenes Arbeitszeitkonto bis zum Beginn des Mutterschutzes vorliegt.

Mit einer Ausnahme: Das Mutterschutzgesetz regelt in § 23 Abs. 1, dass Minusstunden während der Schwangerschaft nicht durch Vorsorgeuntersuchungen entstehen dürfen. Werdende Mütter muss der Arbeitgeber also freistellen. Hat der Mutterschutz einmal begonnen, dürfen in dieser Zeit keine Minusstunden mehr ausgeglichen werden.

Minusstunden von Azubis

Auszubildende dürfen keine Minusstunden ansammeln. Sie haben ein Ausbildungs- und kein reguläres Arbeitsverhältnis. Ist nicht ausreichend Arbeit vorhanden, muss zwingend eine bezahlte Freistellung erfolgen. Nacharbeit ist nicht erlaubt.

Mehr: Mutterschaftsgeld richtig beantragen und berechnen

Dieser Artikel erschien bereits am 06.07.2022. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.