Nebenkostenabrechnung Was Vermieter und Mieter bei hohen Gaspreisen beachten müssen

Bei der Abrechnung der Nebenkosten kommt es häufig zu vermeidbaren Fehlern. Was Mieter und Vermieter wissen müssen.

Als Mieter haben Sie zudem das Recht, alle Originalbelege, auf deren Basis die Nebenkostenabrechnung erstellt wurde, anzufordern. (Foto: dpa) Betriebskosten

Angesichts des Ukrainekriegs ist der Gaspreis in Europa in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen. Jedoch werden einige Mieter die Preisänderungen erst spüren, wenn Monate später die Nebenkostenabrechnung kommt. Dann drohen Nachzahlungen. Was Mieter und Vermieter nun wissen müssen.

Warum bekommen Mieter jährlich eine Nebenkostenabrechnung?

Die Nebenkosten werden monatlich vom Mieter mit der Miete beglichen – oder etwa nicht? Diese Aussage ist nur teilweise richtig. Zusätzlich zur netto Kaltmiete muss der Mieter jeden Monat einen fixen Betrag an Nebenkosten bezahlen, also die brutto Warmmiete. Am Ende eines jeden Jahres erstellt der Vermieter dann eine Nebenkostenabrechnung für das abgelaufene Jahr. Dort werden alle Kosten aufgelistet, die neben der Kaltmiete vom Mieter zu bezahlen sind. Diese Abrechnung, auch Betriebskostenabrechnung genannt, muss dem Mieter in einer gesetzlich vorgeschriebenen Frist übermittelt werden. Nun gibt es für den Mieter zwei mögliche Szenarien:

Der Mieter hat im Laufe des Jahres zu viel an den Vermieter gezahlt. In diesem Fall bekommt der Mieter Geld erstattet oder es wird mit kommenden Kosten verrechnet. Die Nebenkosten übersteigen die gezahlte Warmmiete des Mieters und dieser muss Geld nachzahlen. Dies droht gegenwärtig aufgrund der gestiegenen Gaspreise.

Damit es hier nicht zum Streit zwischen Mieter und Vermieter kommt, beantworten wir hier einige grundlegende Fragen zum Thema Nebenkostenabrechnung.

Welche Nebenkosten sind vom Mieter zu zahlen – Was darf der Vermieter in den Nebenkosten abrechnen?

Zu den Nebenkosten, auch Betriebskosten genannt, gehören alle Kosten, die neben der Miete für eine Wohnung, ein Haus oder ein Grundstück anfallen. Diese kann der Vermieter auf die Mieter umlegen.

Laut §2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) dürfen folgende Nebenkostenpositionen in die Betriebskostenabrechnung aufgenommen werden:

Grundsteuer

Warmwasser- und Heizkosten

Müllabfuhr und Straßenreinigung

Hausreinigung

Fahrstuhlbetrieb

Wasser- und Abwassergebühren

Hausmeister

Gartenpflege

Schornsteinfeger

Beleuchtung

Versicherungen

Was bedeuten die „Sonstigen Kosten“ in der Nebenkostenabrechnung?

Dem Vermieter steht frei „sonstige Kosten“ in die Nebenkostenabrechnung aufzunehmen. Dieser Punkt ist in der BetrKV offen formuliert. Diese Kosten müssen jedoch zuvor im Mietvertrag festgelegt werden.

Wie berechnen sich die Nebenkosten?

Der Umlageschlüssel für die Nebenkosten ist meist im Mietvertrag festgelegt. Ist das nicht der Fall, können die Betriebskosten nach entweder Wohnungsgröße/Wohnfläche, Verbrauch, Wohneinheit oder Personenzahl verteilt werden.

Ist der Vermieter zur Nebenkostenabrechnung verpflichtet?

Nach der Betriebskostenverordnung steht der Vermieter in der Pflicht, einmal jährlich eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen und seinen Mietern zukommen zu lassen. Dabei müssen Vermieter einige Angaben einhalten. Hier eine Checkliste mit den nötigen Angaben, die Vermieter immer berücksichtigen müssen:

Abrechnungszeitraum

Erstellung der Gesamtkosten

Errechnung des Mieteranteils

Erläuterung des Umlageschlüssels/Verteilerschlüssels

Verrechnung der Betriebskosten mit den bereits gezahlten Nebenkosten des Mieters

Sowohl Vermieter als auch Mieter sollten darauf achten, dass die Nebenkostenabrechnung den gesetzlichen Anforderungen entspricht. (Foto: Imago) Fehler in der Nebenkostenabrechnung

Sollte mindestens eine der Angaben in der Nebenkostenabrechnung fehlen, genügt diese nicht den gesetzlichen Anforderungen. Mieter können dann Einspruch erheben.

Aber Achtung: Haben Mieter die Nebenkostenabrechnung einmal anerkannt, ist diese gültig. Ganz egal, ob die Abrechnung den gesetzlichen Anforderungen entspricht oder nicht. Das hat der Bundesgerichtshof am 28. Oktober 2020 beschlossen.

Nebenkostenpauschale oder Betriebskostenabrechnung?

Die Pflicht der Erstellung einer Nebenkostenabrechnung können Vermieter auch anders regeln: Der Vermieter kann anstatt der jährlichen Betriebskostenabrechnung eine Nebenkostenpauschale erheben. Bei einer Nebenkostenpauschale bezahlt der Mieter zusammen mit der monatlichen Miete einen fixen Betrag, der vorher im Mietvertrag festgelegt wird.

Welche Fristen müssen bei der Nebenkostenabrechnung eingehalten werden?

Nach der Erstellung der Abrechnung hat der Vermieter zwölf Monate Zeit, die Betriebskostenabrechnung an den Mieter zu übermitteln. Der Abrechnungszeitraum entspricht meist einem Kalenderjahr. Für das Jahr 2021 läuft die Frist also am 31. Dezember 2022 ab. Bis dahin müssen die Mieter ihre Nebenkostenabrechnung erhalten haben.

Wird die Nebenkostenabrechnung nicht innerhalb von 12 Monaten an den Mieter übergeben, so hat der Vermieter keinen weiteren Anspruch auf eventuell anfallende Nachzahlungen des Mieters. Im Gegensatz dazu haben Mieter aber das Recht auf eine Rückzahlung, wenn sie im Vorhinein zu viel gezahlt haben.

Nach Paragraf 195 BGB haben sowohl Mieter als auch Vermieter drei Jahre Zeit, entsprechende Nachzahlungen geltend zu machen.

Was tun, wenn die Betriebskostenabrechnung fehlerhaft ist?

Sind Mieter nicht mit der Kostenaufstellung einverstanden, können sie einen schriftlichen Widerspruch einlegen. Sie haben zudem das Recht, alle Originalbelege, auf deren Basis die Nebenkostenabrechnung erstellt wurde, anzufordern. Die Frist für den Widerspruch der Nebenkostenabrechnung beträgt zwölf Monate. Sollte es zu einer Nachforderung kommen, so haben Mieter 30 Tage Zeit, diese fristgerecht zu zahlen. Der Vermieter hat aber auch das Recht, schriftlich eine andere Zahlungsfrist festzusetzen.

Checkliste für Mieter und Vermieter

Häufig kommt es vor, dass Fehler in der Nebenkostenabrechnung für Streit zwischen Vermieter und Mieter ausläsen. Um das zu verhindern, sollten beide Parteien die Nebenkostenabrechnung auf folgende Fehler prüfen:

Ist der Abrechnungszeitraum korrekt angegeben?

Wurde die Frist eingehalten?

Ist der Umlageschlüssel richtig angewandt und berechnet worden?

Entsprechen die umgelegten Nebenkosten dem Recht des Vermieters?

Wurden die Kostenpositionen richtig aufgeführt?

Sind die Gesamtkosten enthalten und richtig berechnet?

Entsprechen alle Angaben den Vereinbarungen des Mietvertrags?

Energiepreise: Darf der Vermieter höhere Abschlagszahlungen wegen der gestiegenen Gaskosten verlangen?

Grundsätzlich hat der Vermieter die Möglichkeit, die monatlichen Vorauszahlungen vonseiten des Mieters zu erhöhen – sofern der Mieter durch die gestiegenen Heizkosten mit einer beachtlichen Nachzahlung konfrontiert wird. Allerdings ergibt sich ein gesetzlicher Anspruch erst nach der Jahresabrechnung. Davor kann der Vermieter ausschließlich unter Zustimmung des Mieters die Vorauszahlung erhöhen. Aus Sicht des Mieters kann es jedoch sinnvoll sein, einer Abschlagserhöhung zuzustimmen. Dadurch überwältigen die Mehrkosten nicht auf einen Schlag.

Erstveröffentlichung: 7. Dezember 2020, 16:06 Uhr