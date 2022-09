Postbank-Übernahme Klagen gegen die Deutsche Bank – Diese richterliche Entscheidung macht Kleinaktionären Hoffnung

Lief bei der Postbank-Übernahme durch die Deutsche Bank alles korrekt ab? Kleinanleger klagten vergeblich und gingen in Revision vor dem BGH. Der sieht noch Aufklärungsbedarf.

Postbank-Anleger müssen noch länger auf ein Urteil warten. (Foto: imago images/Gutschalk) Bundesgerichtshof

Frankfurt Die bereits vor acht Jahren abgeschlossene Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank beschäftigt weiter die Gerichte. In einer Verhandlung am Bundesgerichtshof (BGH) deutete der Vorsitzende Richter am Dienstag an, dass sich das Kölner Oberlandesgericht (OLG) wahrscheinlich noch ein drittes Mal mit dem Schadenersatzverfahren befassen muss (Az. II ZR 9/21 und II ZR 14/21).

Die jüngsten Urteile zugunsten der beklagten Deutschen Bank aus dem Dezember 2020 würden in einigen Punkten auf einem falschen Rechtsverständnis beruhen. Zudem gebe es noch Lücken im Sachverhalt, die aufgeklärt werden müssten. Die Karlsruher Entscheidung, ob das Verfahren an das OLG zurückverwiesen wird, soll am 13. Dezember verkündet werden.

„Das Urteil des Oberlandesgerichts dürfte aufgehoben werden. Für uns ist das definitiv ein Erfolg“, äußert sich Oliver Krauß von der Kanzlei Bayer Krauß Hüber, der das klagende Unternehmen Effecten-Spiegel vertritt. Man gehe zuversichtlich in die Fortsetzung des Prozesses.