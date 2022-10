Score-Simulator der Schufa Wie gut ist meine Bonität? Die Schufa macht das bald für alle transparent

Wer einen Kredit will, braucht gute Bonität. Banken bekommen solche Informationen von der Schufa. Verbraucher können bald herausfinden, was dort über sie gespeichert ist.

Die Schufa-Chefin will die Wirtschaftsauskunftei erklärbar machen. Tanja Birkholz

Berlin Es ist ein überfälliger Schritt: Die Schufa will nach langem Druck transparenter werden und hat dafür am Donnerstag ihren Score-Simulator vorgestellt. Mithilfe dieses Simulators können Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos nachvollziehen, wie die Schufa die Bonität von Kunden misst. Dabei müssen beispielsweise Fragen zum Girokonto, zu Kreditkarten und Krediten beantwortet werden. Klar wird dabei auch, wie Verbraucher ihre Kreditwürdigkeit verbessern können.

Die vom Score-Simulator ermittelte Bonität wird in einem Score, also einem Zahlenwert, zusammengefasst und soll recht nah an dem Basis-Score sein, den die Schufa selbst ermittelt. Schufa-Chefin Tanja Birkholz sieht diesen Score-Simulator, der live geschaltet ist, als ersten Schritt, die Schufa „erklärbar“ zu machen. „Wir haben in der Vergangenheit nie die Kommunikation auf Augenhöhe gesucht“, räumt die ehemalige Risikomanagerin der Commerzbank ein, die die Schufa seit Mitte 2020 führt.