Wettbewerbsrecht Das Kartellamt erhält neue Befugnisse

Frankfurt Die Bundesregierung hat die Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, ein Kartellrecht „mit Klauen und Zähnen“ zu schaffen, in die Tat umgesetzt und die elfte Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) beschlossen. „Wettbewerb ist das beste Mittel, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor ungerechtfertigten Preissteigerungen zu schützen“, sagt Habeck. Innovationswettbewerb beschleunige Wachstum und Transformation der Wirtschaft. „Dazu zählt auch, das Wettbewerbsprinzip auf den Märkten aktiv durchzusetzen – daher stärken wir mit der Novelle die Befugnisse des Bundeskartellamts“, so der Bundeswirtschaftsminister.

Noch muss das Gesetz durch den Bundestag und den Bundesrat, aber was es in der vorliegenden Form mit sich bringt, ist ein Paradigmenwechsel. „Unternehmen, die sich rechtstreu verhalten und gegen kein ausdrückliches Verbot oder Gebot verstoßen, hatten bisher regelmäßig keine staatlichen Maßnahmen zu befürchten. Das ändert sich jetzt“, betont Gerrit Rixen, Kartellrechtsexperte und Partner bei der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft.

Weisen Indikatoren darauf hin, dass bestimmte Märkte nicht richtig funktionieren, kann das Bundeskartellamt eine Sektoruntersuchung anordnen. Was bisher in einen Bericht mündete, könnte in Zukunft drastische Folgen haben. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen einen erheblichen Beitrag geleistet hat. „Laut Gesetzesbegründung sollen aber nur solche Unternehmen nicht adressiert werden können, die entweder gar nichts oder nur in sehr unerheblicher Weise zur Störung beigetragen haben“, mahnt Rixen.

Die Behörde könnte künftig per Verfügung dafür sorgen, dass Unternehmen Wettbewerbern Zugang zum Markt schaffen müssen. Sie kann Konzentrationstendenzen stoppen oder – als Ultima Ratio – sogar eine Zerschlagung anordnen, wenn dem Adressaten marktbeherrschende Bedeutung zukommt. Die dafür vorgesehene staatliche Kompensation hält Rixen für auch verfassungsrechtlich bedenklich: „Sie umfasst nicht den vollständigen Unternehmenswert und berücksichtigt zudem auch nicht, dass der Wert eines Unternehmens oder von Teilen davon erheblich sinkt, wenn ein Zwang zum Verkauf besteht.“

Liegt ein Kartell vor, kann das Amt theoretisch schon jetzt eine Gewinnabschöpfung vornehmen, was es aufgrund hoher Hürden allerdings praktisch nie tut. Nach neuem Recht wird nun vermutet, dass ein Kartell einen Mindestvorteil in Höhe von einem Prozent des Umsatzes mit den kartellbefangenen Waren oder Dienstleistungen erwirtschaftet hat. „Theoretisch ist die Vermutung widerlegbar, in der Praxis müsste ein Unternehmen allerdings nachweisen, dass es damit weltweit keinen Umsatz in entsprechender Höhe gemacht hat.“

Unternehmen sollten sich jetzt ein genaues Bild davon machen, auf welchen Märkten sie welche Position haben. „Es gibt zahlreiche Präzedenzfälle zu vielen Branchen aus der Praxis der Kartellbehörden und Gerichte, die können als erste Orientierung dienen“, sagt Rixen.

Eine Sektoruntersuchung sollten die Verantwortlichen nicht wie bisher häufig als lästige Pflichtaufgabe einordnen, sondern zügig eine sehr genaue interne kartellrechtliche Prüfung anstoßen. „Und sie können dem Kartellamt eigene Maßnahmen vorschlagen, die weniger drastische Konsequenzen haben.“ Macht die Behörde daraus eine bindende Verpflichtungszusage, so könnte sie von weiteren Maßnahmen absehen. „Außerdem sollten im Ernstfall Rechtsmittel gegen die Maßnahmen des Bundeskartellamtes geprüft werden“, fügt Rixen hinzu.

Der Autor: Alexander Pradka ist leitender Redakteur von In-House Counsel.

