Anti-Steuervermeidungsrichtlinie Politischer Druck auf Briefkastengesellschaften wächst

Augsburg Substanzschwache Gesellschaften, sogenannte Briefkastengesellschaften, stehen seit jeher in der Kritik. Am 17. Januar 2023 hat nun das EU-Parlament der Richtlinie „ATAD III“ zugestimmt. Die Zustimmung des EU-Ministerrats steht noch aus. ATAD III wurde, im Vergleich zum Entwurf vom 22. Dezember 2021, teils verschärft und teils abgeschwächt.

Die andauernde Kritik der internationalen Staatengemeinschaft an den Briefkastengesellschaften ist durchaus berechtigt. Denn durch die bisher oft uneingeschränkte steuerliche Anerkennung dieser Gesellschaften gestatten Steueroasen, auch innerhalb der EU, dass grenzüberschreitend tätige Unternehmen Steuersubstrat auf extreme Weise den hochbesteuernden Industrieländern entziehen. ATAD III reduziert diesen Gestaltungsmissbrauch.

Im Allgemeinen wird die „Substanz“ einer Gesellschaft beurteilt nach der Quantität, der Qualität und der tatsächlichen Umsetzung der relevanten Substanz-Kriterien. Also beispielsweise nach der Anzahl, also der Quantität, und Ausbildung, also der Qualität, der Mitarbeiter sowie nach der Entfernung ihres Wohnortes vom Tätigkeitsort, also der Umsetzung der tatsächlich „gelebten“ Substanz.

Auch die steuerliche Zuordnung von Substanz zu einer konkreten Gesellschaft ist von hoher Bedeutung. Denn es sind Unternehmensstrukturen denkbar, die eine tatsächlich bei einer Gesellschaft vorliegende Substanz entweder – stattdessen – einer anderen Gesellschaft, sogenannte „Substanzverlagerung“, oder sogar – zusätzlich – einer weiteren Gesellschaft, sogenannte „Substanz-Double-Dips“, zuordnen. Beispiele hierfür sind grenzüberschreitende Qualifikationskonflikte in Leasingstrukturen oder bei der Einordnung von atypisch stillen Gesellschaften.

Konkret erkennt ATAD III einen Anfangsverdacht auf Vorliegen einer Briefkastengesellschaft, wenn drei Merkmale gemeinsam erfüllt sind: „passive Umsätze“ in Höhe von mindestens 65 Prozent, grenzüberschreitende Tätigkeit in Höhe von mindestens 55 Prozent und die Auslagerung von Verwaltung sowie Entscheidungsfindung an fremde Dritte.

Gesellschaften unter Anfangsverdacht müssen höhere Berichtspflichten erfüllen. Insbesondere müssen sie dokumentieren, dass am Tätigkeitsort Geschäftseinrichtungen im Eigentum oder zur ausschließlichen Nutzung vorhanden sind, ein EU-Bankkonto aktiv genutzt wird, die Geschäftsführung ausreichend qualifiziert und entscheidungsbefugt ist sowie die Mehrzahl der Angestellten in einer angemessen geringen Entfernung zum Tätigkeitsort wohnt.

Berichtszeiträume reichen bis 2022 zurück

Liegt gemäß ATAD III eine Briefkastengesellschaft vor, so wird diese für steuerliche Zwecke schlichtweg nicht anerkannt. Hierdurch findet die Besteuerung der Einkünfte regelmäßig im Ansässigkeitsstaat der Muttergesellschaft statt. Außerdem werden alle Vorteile eines Doppelbesteuerungsabkommens oder der EU-Mutter-Tochter- beziehungsweise EU-Zins-Lizenz-Richtlinie versagt.

Umzusetzen sein soll ATAD III mit Wirkung zum 1. Januar 2024, wobei indes einzelne Berichtszeiträume bis in das Jahr 2022 zurückreichen. ATAD III wird dabei vorerst nur für Briefkastengesellschaften in der EU gelten. Analoge Regelungen für Drittstaaten sind aber in Vorbereitung.

Bei alledem ist zu beachten, dass derzeit mit dem Zwei-Säulen-Modell eine historische Änderung für die gesamte Weltsteuerordnung in Vorbereitung ist. Wird das Zwei-Säulen-Modell umgesetzt, so verringern sich die Möglichkeiten für steuerlichen Gestaltungsmissbrauch erheblich. Bis dahin muss sich der Gesetzgeber mit Einzelfallregelungen wie der ATAD III behelfen.

Professor Robert Ullmann ist Ordinarius an der Universität Augsburg und Autor bei der Zeitschrift „Der Steuerberater“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift. Teile der Ausführungen basieren auf seiner Tätigkeit in der Forschungskooperation „Substance in International Taxation“ gemeinsam mit Mazars.

