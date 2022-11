Arbeitskosten Tarifflucht: Wie Arbeitgeber in der Rezession Personalkosten senken können

Wegen der hohen Inflation fordern die Gewerkschaften in aktuellen Tarifrunden Gehaltserhöhungen von bis zu 10,5 Prozent.

Düsseldorf Arbeitgeber stehen vor großen Herausforderungen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich infolge der massiven äußerlichen Einwirkung auf Angebot und Nachfrage in einer Rezession. Die Kosten steigen und Lieferketten funktionieren nicht im gewohnten Maße. Hohe Inflationsraten reduzieren die Kaufkraft. Die gesamtwirtschaftliche Lage ist belastet und wird sich nach gängigen Konjunkturprognosen frühestens Ende 2023 verbessern.

Arbeitgeber müssen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ihre Arbeitskosten im Blick haben und diese angesichts schwächerer Absatzmöglichkeiten sogar reduzieren. Wegen der hohen Inflation fordern die Gewerkschaften allerdings in aktuellen Tarifrunden Gehaltserhöhungen von bis zu 10,5 Prozent.

Solche Erhöhungen sind von vielen Mittelständlern kaum noch zu schultern. Ein Tarifausstieg – gewerkschaftsseitig oft als „Tarifflucht“ geächtet – kann dann für Arbeitgeber eine effektive Gestaltungsoption sein.

Ausgangspunkt solcher Überlegungen ist die bestehende Bindung des Arbeitgebers an einen Flächentarifvertrag (Verbandstarifvertrag oder Branchentarifvertrag), der zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband geschlossen ist und die Arbeitsbedingungen bei allen Arbeitgebern der betreffenden Industrie in einem bestimmten räumlichen Gebiet zwingend vorschreibt, zum Beispiel der Entgeltrahmen-Tarifvertrag für Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie, gültig seit dem 1. Januar 2022.

Tarifausstieg muss wohlüberlegt sein

Durch seine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband ist der Arbeitgeber zugleich an Tariflohnerhöhungen aus den aktuellen Verhandlungsrunden gebunden. Das kann er vermeiden, indem er aus dem Arbeitgeberverband austritt oder in eine Sondermitgliedschaft dieses Arbeitgeberverbands ohne Tarifbindung wechselt, die sogenannte OT-Mitgliedschaft.

Ein Tarifausstieg muss wohlüberlegt und sorgfältig geplant sein. Oft bestehen Fehlvorstellungen darüber, wie schnell der Ausstieg Wirkung entfaltet. Das liegt an der im Tarifvertragsgesetz (TVG) vorgeschriebenen Nachbindung an Tarifverträge (Paragraf 3 Absatz 3 TVG) und der sich an sie anschließenden Nachwirkung (Paragraf 4 Absatz 5 TVG).

Tritt der Arbeitgeber aus dem Arbeitgeberverband aus oder wechselt in eine OT-Mitgliedschaft, bleibt er an die zu diesem Zeitpunkt für ihn geltenden Tarifverträge so lange gebunden, bis diese enden oder geändert werden, beispielsweise im Rahmen einer Tarifrunde.

Danach wirken diese Tarifverträge für den Arbeitgeber nach, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden. Das kann eine Betriebsvereinbarung oder eine arbeitsvertragliche Abrede sein.

Auf diese Weise können Absenkungen des bisherigen Tarifniveaus erreicht werden. Für Neueinstellungen gelten die nachwirkenden Tarifverträge bereits nicht mehr.

Tarifrechtliche Gestaltungen sind komplex

Alternativ zum Tarifausstieg kann der Arbeitgeber die tariflichen Vergütungsbedingungen durch den Wechsel in einen anderen, möglicherweise günstigeren, Arbeitgeberverband oder den Abschluss eines Haustarifvertrags oder firmenbezogenen Verbandstarifvertrags beeinflussen. Es bedarf hierzu jedoch – anders als beim Tarifausstieg – der Mitwirkung der Gewerkschaft. Diese tarifrechtlichen Gestaltungen sind zudem komplexer und in ihrer Wirkung häufig mittelfristiger als der Tarifausstieg.

Tarifsystemänderung und Tarifausstieg können durch die Gründung einer oder mehrerer Tochtergesellschaften ohne Tarifbindung begleitet und in ihrer Kostenwirkung beschleunigt werden. Neue Mitarbeiter werden dort frei von tariflichen Vorgaben eingestellt. Auch der Wechsel von Bestandsmitarbeitern ist möglich.

