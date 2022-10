Arbeitsrecht Hinweisgeberschutz: Wann ist ein Hinweis die Ursache für eine Repressalie?

In der Vergangenheit mussten diejenigen, die Missstände beim Arbeitgeber meldeten, mit Sanktionen rechnen, die bis zur fristlosen Kündigung reichen konnten. Das soll sich nun ändern.

Frankfurt Es sind nur mehr wenige Monate, bis das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft tritt. Größere Betriebe verfügen bereits über interne Meldesysteme, die Whistleblower mit ihren Hinweisen adressieren können.

Der Hinweisgeberschutz reicht aber merklich weiter. Schon Firmen ab 50 Mitarbeitenden müssen künftig eine solche Stelle benennen. „Dabei findet ein deutlich weiter als im deutschen Recht gefasster und eher an den europäischen Arbeitnehmerbegriff angelehnter Maßstab Anwendung“, erläutert Michael R. Fausel, Arbeitsrechtsexperte bei der Frankfurter Anwaltssozietät Bluedex Labour Law. „Dazu gehören alle intern Beschäftigten, also etwa auch geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und sogar die Geschäftsführer.“

Die Einrichtung der Meldestelle ist verpflichtend, kann also nicht etwa durch eine Betriebsvereinbarung ausgeschlossen sein. Aus Sicht des Arbeitnehmenden gleichwertig sind die Alternativen interne oder externe Stelle. Weitere arbeitsrechtliche Implikationen können sich aus den Hinweisen selbst ergeben, wenn es etwa um Aspekte aus dem Strafrecht wie zum Beispiel bei der Scheinselbstständigkeit geht.

Neu ist die Beweislastumkehr, die den Arbeitgebenden den Nachweis auferlegt, dass eine Repressalie – also beispielsweise Abmahnung oder Kündigung – gerade nicht Folge des Hinweises zu einem Missstand ist. „Die Darstellung, dass dem so ist, ist bereits heute eine Taktik der Arbeitnehmendenvertreter und es könnte sein, dass das in Zukunft noch stärker genutzt wird“, mutmaßt Experte Fausel. Maßregelungsverbote gibt es schon.

„Spannend ist die Frage, ob die Arbeitsgerichte nach Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes mehr daraus machen. Auf jeden Fall sollten Unternehmen in Problemfällen sehr detailliert dokumentieren, welche Verhaltensweisen zu einer arbeitsrechtlichen Konsequenz führen. Das ist umso anspruchsvoller, je näher der eigentliche Grund für eine Maßnahme und die Ursache für einen Hinweis beieinanderliegen“, erklärt Rechtsanwalt Fausel.

Umgekehrt muss der Arbeitnehmende den Beweis dafür antreten, dass eine Maßnahme seitens des Arbeitgebenden tatsächlich eine Benachteiligung darstellt. Bei einer Abmahnung oder Kündigung fällt das leicht.

Interessanter ist der Fall der Versetzung. Im Rahmen der Billigkeitsprüfung findet immanent eine Maßregelungs- und Diskriminierungsuntersuchung statt. Entspricht das noch dem Weisungsrecht? Oder ist das ein Vorwand? Schwierig kann es für Arbeitnehmende im Fall einer Beförderung werden.

Arbeitgeber wollen kein Aufsehen

Arbeitsrechtsexperte Fausel erwartet aber nicht, dass die Hürden für die Angestellten zu hoch sein werden: „Das Gesetz will verstärkt Hinweise ermöglichen, da wäre es absurd, wenn derjenige, der eine Repressalie erlitten hat, zusätzlich noch mit hohen Beweisanforderungen belastet würde.“

Auch hinsichtlich der im Gesetz verankerten möglichen Schadenersatzpflicht des Whistleblowers für den Fall, dass sich ein Hinweis als nicht belegbare Behauptung entpuppt, sollten die Sorgenfalten nicht zu tief sein: „Zwar besteht auch aufseiten Arbeitnehmender eine Fürsorgepflicht. Dass Arbeitgebende sie auf Schadenersatz in Anspruch nehmen, wird dennoch höchst selten der Fall sein. Sie haben ein großes Interesse daran, dass solche Fälle ohne größeres Aufsehen zum Abschluss kommen.“

Problematisch sieht er eher die Tatsache, dass anonymen Hinweisen nicht nachgegangen werden muss. Gerade in kleineren Betrieben, in denen sich Kollegen und Kolleginnen untereinander gut kennen, könnte der Zwang, seinen Namen zu nennen, eine zu hohe Hürde dafür sein, Missstände aufzudecken.

Alexander Pradka ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „In-house Counsel“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift.

