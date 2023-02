Aufwendungen für Arbeitsmittel So setzen Sie Computer und Handy von der Steuer ab

Wer sich für das Homeoffice einen neuen Computer zulegt, kann die Aufwendungen dafür als Werbungskosten in seiner Steuererklärung geltend machen. Ein Überblick.

Seit dem 1. Januar 2021 dürfen Arbeitnehmer die Anschaffungskosten für einen PC oder Laptop in voller Höhe als Werbungskosten in ihrer Steuererklärung geltend machen. Das gilt auch für sämtliches Zubehör für den Rechner sowie für Software. Das teilte das Bundesfinanzministerium den Finanzämtern am 26. Februar 2021 in einem ministeriellen Schreiben mit (Az. IV C 3-S-2190/21/1002:013). Auch den Restwert von Computern, die Steuerzahler 2020 als Arbeitsmittel angeschafft haben, dürfen sie im Steuerjahr 2021 komplett als Werbungskosten absetzen. Smartphones begünstigt die Neuregelung allerdings nicht. Sie gilt auch für die Steuerjahre 2022 und 2023.

Mit Laptop oder PC Steuern sparen

Diese sogenannte „Digital-AfA“ – im Beamtendeutsch steht das für „Absetzung für Abnutzung“ oder eben „Abschreibung“ – führt für viele Arbeitnehmer zu einer deutlichen Entlastung bei ihrer Einkommensteuer für das Jahr 2021. Denn bis zur Entscheidung des Ministeriums mussten sie die Aufwendungen für einen Computer über drei Jahre abschreiben, wenn sie sich diesen als Arbeitsmittel zugelegt und dafür einschließlich Mehrwertsteuer mehr als 952 Euro ausgegeben hatten.

Arbeitsmittel absetzen: Bis 952 Euro brutto lassen sich im Jahr der Anschaffung komplett absetzen

Für Arbeitsmittel wie eine Aktentasche, Arbeitskleidung, einen Schreibtisch oder Bürostuhl, ein Bücherregal für die Fachliteratur oder im Homeoffice benötigte Akten gilt das ab einer Grenze von 800 Euro netto (952 brutto) nach wie vor. Kosten Arbeitsmittel weniger, sind sie sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese können Arbeitnehmer im Jahr der Anschaffung in ihrer Steuererklärung vollständig geltend machen. Ist das Arbeitsmittel teurer, müssen sie die Aufwendungen dafür über mehrere Jahre abschreiben.

Teure Arbeitsmittel müssen Arbeitnehmer linear abschreiben

Wie lange der Zeitraum ist, steht in der „AfA-Tabelle“ des Bundesfinanzministeriums. Danach sind die Kosten für Büromöbel über 13 Jahre linear abzuschreiben, die für ein Fax über sechs Jahre, für einen Aktenvernichter über acht Jahre. „Linear“ deshalb, weil der absetzbare Anteil des Kaufpreises in jedem Jahr gleich hoch ist. Lediglich im Jahr der Anschaffung selbst können Steuerzahler für jeden Monat, in dem sie das Arbeitsmittel besaßen, nur ein Zwölftel des Betrags in ihrer Steuererklärung geltend machen, den sie gemäß der AfA-Tabelle pro Steuerjahr abschreiben können.

Was ist eigentlich ein „Arbeitsmittel“?

Immer vorausgesetzt, es handelt sich überhaupt um ein „Arbeitsmittel“: Das sind sämtliche Gegenstände, die ein Arbeitnehmer benötigt, um seine beruflichen Aufgaben erfüllen zu können – also beispielsweise ein Tablet, Monitor, PC oder Laptop, das Netzteil oder die Maus für den Computer, eine Webcam oder ein USB-Stick. Auch Büromöbel und -material, Druckerpapier und -toner sind Arbeitsmittel. Ebenso gelten ein Telefon- und Internetanschluss steuerlich als Arbeitsmittel, wenn Steuerzahler ihn beruflich nutzen.

Um Büromöbel abzusetzen, brauchen Steuerzahler kein Arbeitszimmer

Allerdings müssen Arbeitnehmer Arbeitsmittel zu wenigstens 90 Prozent beruflich verwenden, sonst erkennt das Finanzamt die Aufwendungen dafür nicht als Werbungskosten an. Bei Arbeitskleidung oder Fachliteratur ist die berufliche Nutzung unstrittig. Bei Büromöbeln muss der Steuerzahler dagegen gut begründen, weshalb er diese im geforderten Umfang beruflich nutzt, wenn er kein häusliches Arbeitszimmer hat. Doch auch wenn es dieses in seiner Wohnung nicht gibt, lassen sich ein Schreibtisch oder ein abschließbarer Aktenschrank als Arbeitsmittel in der Steuererklärung geltend machen. Schließlich kann im Homeoffice niemand acht Stunden am Tag am Sofatisch arbeiten. Auch dürfen vertrauliche Unterlagen nicht frei zugänglich im Wohnzimmer herumliegen.

Wer Computer oder Handy privat und beruflich nutzt, kann Kosten dafür oft pauschal absetzen

Eine Ausnahme von der 90-Prozent-Regel machen Finanzämter bei Computern und deren Zubehör, Software, Laptops, Tablets, einem Smartphone oder Festnetztelefon sowie bei einem Anrufbeantworter. Die Aufwendungen für diese Geräte erkennen sie auch dann anteilig als Werbungskosten an, wenn Steuerzahler die Geräte zu mehr als zehn Prozent privat nutzen.

Strittig ist jedoch mitunter, wie groß der Anteil der beruflichen Nutzung ist. Geht der Steuerzahler einem Beruf nach, der sich wie der eines Softwareentwicklers, Wissenschaftlers oder Journalisten grundsätzlich nicht ohne einen Computer ausüben lässt, akzeptieren Finanzämter in der Regel ohne weitere Nachweise, wenn Arbeitnehmer 50 Prozent der Aufwendungen für ihre digitalen Arbeitsmittel von der Einkommensteuer absetzen. Für die Nutzung ihres privaten Handys für berufliche Zwecke können sie 20 Prozent oder maximal 20 Euro monatlich ohne weitere Belege geltend machen.

Wer mehr geltend machen will, muss den Anteil der beruflichen Nutzung belegen

Ist der Anteil der beruflichen Nutzung bei einem Computer größer als 50 und bei einem Smartphone größer als 20 Prozent, lohnt es sich, drei Monate lang zu dokumentieren, wann die Geräte wie lange und wofür beruflich im Einsatz waren. Denn mit einer schlüssigen Begründung und entsprechenden Nachweisen (zum Beispiel Rechnungen und Zahlungsnachweise oder aktuelle Vertragsdokumente) akzeptiert das Finanzamt in der Regel, wenn Steuerzahler höhere Kosten für ihre Arbeitsmittel geltend machen als die üblichen Pauschalen. Für ihr Festnetztelefon, ihren Router oder ihr Handy können sie dann auch einen entsprechend höheren Anteil der Anschaffungskosten von der Steuer absetzen.

Arbeitsmittel abzusetzen lohnt erst ab Kosten von mehr als 1230 Euro im Jahr

Arbeitsmittel steuerlich geltend zu machen lohnt sich allerdings erst, wenn die Ausgaben dafür mehr als 1230 Euro im Jahr betragen (der Betrag wurde zum 1. Januar 2023 auf 1230 Euro erhöht).

Erstveröffentlichung: 25. Januar 2022, 14:54 Uhr