Ausländische Investitionen Streitpunkt internationale Schiedsgerichtsklausel

Wegen Deutschlands Austritt aus dem Energiecharta-Vertrag fordern ausländische Investoren Schadenersatz. Der Bundesgerichtshof entscheidet Ende Juli über die Vereinbarung im Energiecharta-Vertrag.

Anwälte gehen davon aus, dass der BGH dem EuGH folgen wird.

Frankfurt Ändert die Politik ihre Richtung, kann das für Unternehmen schwerwiegende Konsequenzen haben. Sie haben im Vertrauen auf die ursprüngliche Ausrichtung Investitionen getätigt und rufen nun nach Schadenersatz.

Aktuell sehen sich drei ausländische Investoren, Mainstream Renewable Power, Uniper und RWE, in dieser Rolle und nehmen die Bundesrepublik und die Niederlande vor dem Hintergrund der geänderten Klima- und Energiepolitik in Anspruch – vor einem internationalen Schiedsgericht in Washington.

Diesen Weg sieht zwingend eine Klausel im Energiecharta-Vertrag vor, den auch Deutschland und die Niederlande unterzeichnet haben. Urteile aus diesen Schiedsverfahren haben die Wirkung eines rechtskräftigen inländischen Urteils, nationale Gerichte können sie nicht überprüfen.

Beide Länder wandten sich bereits an deutsche Gerichte, um die Unzulässigkeit der Schiedsgerichtsbarkeitsklausel feststellen zu lassen – laut deutscher Zivilprozessordnung ist das vor Bildung eines Schiedsgerichts möglich. Diese kamen allerdings zu unterschiedlichen Ergebnissen, weshalb jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden muss.