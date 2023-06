 Auswandern: So können Sie die Wegzugsbesteuerung vermeiden

Bei Umzug ins Ausland können Gesellschafter von Kapitalgesellschaften steuerpflichtig werden. Verhindern kann das der fristgerechte Wille zur Rückkehr, entschied der BFH.

Bis zu zwölf Jahre kann der Wohnsitz ins Ausland verlegt werden, ohne dass Wegzugsteuer anfällt. (Foto: AP) Sonnenuntergang über Dubai

Berlin Ob wirtschaftliche Gründe, persönliche Unzufriedenheit mit den Rahmenbedingungen im Land oder einfach nur das Bedürfnis nach Leben in anderen klimatischen Bedingungen – die Gründe, Deutschland den Rücken zu kehren, sind vielfältig. Nicht immer ist ein solcher Schritt jedoch gleich auf Dauer geplant. Gerade dann gilt es jedoch, die Rückkehrabsichten klar aufzuzeigen. Denn eine solche Dokumentation kann erhebliche steuerliche Auswirkungen für Betroffene haben, da sie über die Wegzugsbesteuerung entscheidet.

Besonders komplex gestaltete sich die Entscheidung über die Besteuerung im Fall eines Mannes, der 2014 seinen Wohnsitz in Deutschland aufgab und seine Eigentumswohnung in Dubai bezog. Befristet meldete er sich 2016 erneut in der deutschen Heimat an, bevor er schließlich im August 2017 wieder dauerhaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Deutschland zurückzog.