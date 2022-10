Betriebsprüfung Finanzministerium legt Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung vor

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder für 2021 veröffentlicht. Die Betriebsprüfung, in Form der Außenprüfung durch die Länder, ist für die Finanzbehörden der Länder ein wesentliches Instrument, mit dem die Aufgabe der Steuerfestsetzung nach Maßgabe der Gesetze vollzogen wird.

Die Betriebsprüfung ist eine abschließende, nachträgliche Überprüfung des Steuerfalls und bezieht sich auf bestimmte Steuerarten und bestimmte Besteuerungszeiträume. Zu diesem Zweck werden die Betriebe in Größenklassen eingeteilt, nämlich Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe. Die maßgeblichen Grenzen werden mit BMF-Schreiben bekannt gegeben.

Jährlich erstellt das Bundesfinanzministerium auf Grund der Meldungen der Länder eine Statistik über die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung. Umfasst werden ausschließlich die von den Ländern verwalteten Besitz- und Verkehrssteuern. Unberücksichtigt bleiben die Einfuhrumsatzsteuer, die Zölle und die besonderen Verbrauchsteuern sowie die Gemeindesteuern.

2021 waren in der Betriebskartei der Finanzämter knapp 8,5 Millionen Betriebe erfasst, von denen gut 150.000 geprüft wurden. Die Prüfungsquote betrug damit 1,8 Prozent. Bezogen auf die Größenklassen wurden von gut 196.000 Großbetrieben über 33.500 und damit 17,1 Prozent geprüft, von den gut 820.000 Mittelbetrieben knapp 40.000 und damit knapp fünf Prozent.

Bei den Kleinbetrieben standen von gut 1,25 Millionen Unternehmen Kleinbetrieben knapp 30.000 und damit 2,4 Prozent auf dem Prüfstand, bei den 140.037 Kleinstbetrieben waren es von gut 6,1 Millionen über 47.000 und damit 0,8 Prozent.

13.000 Prüfer im Einsatz

In Großbetrieben, bei denen im Jahr 2021 eine Außenprüfung abgeschlossen worden war, umfasste der Prüfungszeitraum durchschnittlich 3,3 Veranlagungsjahre, während er sich bei Mittel- und Kleinbetrieben auf genau drei Veranlagungsjahre und bei Kleinstbetrieben auf 2,9 Veranlagungsjahre belief. Die Länder setzten 2021 bundesweit knapp 13.000 Prüferinnen und Prüfer ein.

Diese erzielten ein steuerliches Mehrergebnis von circa 13,1 Milliarden Euro. Davon entfielen 9,6 Milliarden Euro auf Großbetriebe, während die Kleinstbetriebe mit 1,3 Milliarden Euro Mehrergebnis dabei waren. Mittelbetriebe kamen auf 1,1 Milliarden Euro und Kleinbetriebe auf 1,3 Milliarden Euro.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass es sich nicht um ein haushaltswirksames Mehraufkommen handelt. Es heißt somit nicht, dass diese Beträge auch tatsächlich gezahlt wurden. Es handelt sich letztlich um eine statistische Größe, das sogenannte Arbeitsergebnis der Betriebsprüfung. Die tatsächlich gezahlten Mehrsteuern werden nicht erhoben, weil dies zu aufwändig sei, so das Bundesfinanzministerium.

Nur ein Land gibt Prüfungsschwerpunkte bekannt

Wird das Mehrergebnis nach Steuerarten betrachtet, so verteilt es sich auf 1,6 Milliarden Euro Umsatzsteuer, 2,2 Milliarden Euro Einkommensteuer, 2,7 Milliarden Euro Körperschaftsteuer, 3,1 Milliarden Euro Gewerbesteuer, 1,7 Milliarden Euro Zinsen und sonstige Steuern von 1,8 Milliarden Euro. Die Prüfungsschwerpunkte der Betriebsprüfungen werden in den Bundesländern mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen nicht bekannt gegeben.

In Nordrhein-Westfalen waren die Prüfungsschwerpunkte in 2021 die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, unter anderem entgeltliche und unentgeltliche Übertragung von Anteilen, Einkünfte aus der Auflösung oder Kapitalherabsetzung bei GmbHs, Beteiligung von Kapitalgesellschaften an anderen Körperschaften und Personenvereinigungen, Verlustabzug bei Körperschaften und Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach Paragraf 15a des Umsatzsteuergesetzes.

Professor Michael Stahlschmidt ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Ressortleiter Steuerrecht der Fachzeitschrift „Betriebsberater“ und Schriftleiter der Zeitschrift „Der Steuerberater“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift „Der Steuerberater“.

