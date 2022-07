Beziehungen zu China Umgang mit Sanktionen: Spaltet Decoupling die Welt?

Beim Chinageschäft kann ein ernsthaftes Problem im „Decoupling“ liegen. Druck würde hier über abweichende Standards entstehen.

Mit China bestehen von jeher andere Verbindungen als mit Russland, und es sind wesentlich mehr Wirtschaftszweige und Branchen involviert. (Foto: Reuters) Produktion in China

Frankfurt Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die scharfen Sanktionen gegen Putins Regime und dessen Marionetten haben eine neue Dynamik in ein anderes Thema gebracht. Die geschäftlichen Beziehungen zu Unternehmen in China sind in den Fokus gerückt. Noch ist unklar, wie das Reich der Mitte seine Rolle in der Weltordnung sieht und möglicherweise neu definiert.

Unternehmenslenker sehen sich – in enger Zusammenarbeit vor allem mit den Inhouse-Juristen – mit der Aufgabe konfrontiert, unter Berücksichtigung aktueller und gegenseitiger Sanktionen den Status quo ihrer vertraglichen Beziehungen mit dem chinesischen Markt zu überprüfen. Die Abhängigkeiten sind dabei andere als im Fall Russland, wo es hauptsächlich um den Energiesektor geht.