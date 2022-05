Bitcoin & Co. Steuerverschärfung für Krypto-Investoren kommt nicht – das sind die neuen Regeln für die Besteuerung von Bitcoin

Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht Steuerregeln für Kryptowährungen. Die steuerfreie Haltefrist von zehn Jahren ist vom Tisch. Die Branche ist erleichtert.

Wer virtuelle Währungen mindestens ein Jahr hält, muss auf Gewinne keine Steuern zahlen. (Foto: Reuters) Bitcoin-Darstellung

Frankfurt Mitten im Kryptocrash kommen gute Nachrichten für Anleger: Investoren, die ihre virtuelle Währung zwischendurch nutzen, brauchen keine steuerlichen Nachteile mehr zu befürchten. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie diese beispielsweise verleihen, um damit zusätzliche Erträge zu generieren. Das besagt eine Handlungsanweisung an die Finanzämter, die das Bundesfinanzministerium (BMF) in der vergangenen Woche veröffentlicht hat. Die Anweisung gilt ab sofort für alle noch offenen Steuererklärungen.

Kryptoinvestments sind in Deutschland nach einem Jahr komplett steuerfrei. Wer seine virtuelle Währung vor Ablauf des Jahres in andere Coins tauscht, sich auszahlen lässt oder davon Waren oder Dienstleistungen kauft, muss in der Zwischenzeit entstandene Gewinne versteuern – und zwar mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Dieser beträgt zwischen 14 und 45 Prozent.

Einzige Ausnahme: Die Summe der Gewinne aus allen privaten Veräußerungsgeschäften unterschreitet 600 Euro. Dazu zählen auch Erträge aus Gold, anderen Devisen oder Kunst.