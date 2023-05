Datenschutz EuGH: Verstoß gegen DSGVO allein genügt nicht für Schadenersatz

Frankfurt Ein Österreicher hatte gegen die Post seines Landes wegen Verletzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geklagt. Diese hatte Informationen aus der Bevölkerung gesammelt. Unter Verwendung eines Algorithmus leitete sie auf Basis sozialer und demografischer Merkmale die politische Affinität einzelner Personen ab und definierte entsprechende Zielgruppenadressen.

Der Betroffene wehrte sich gegen die Zuordnung zu einer der Parteien, er sei verärgert, habe einen Vertrauensverlust erlitten und fühle sich bloßgestellt. Er begehrt Schadenersatz in Höhe von 1000 Euro.

Der mit der Klage befasste Oberste Gerichtshof Österreichs leitete den Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weiter, der in seinem aktuellen Urteil grundlegende Fragestellungen klärte: Der Verstoß gegen die DSGVO allein begründet keinen Schadenersatz. Es muss ein Schaden vorliegen und zwischen dem Verstoß und dem Schaden muss ein Kausalzusammenhang bestehen.

Selbst bei Geltendmachung eines immateriellen Schadens wird der entsprechende Nachweis nicht schwerfallen: „Anspruchsteller müssen zur Begründung in diesen Fällen nachweisen, dass sich die mit einer Datenverarbeitung einhergehenden Risiken tatsächlich realisiert haben. Immaterielle Schäden könnten beispielsweise im Falle von Verlusten der Kontrolle über die eigenen personenbezogenen Daten oder in Fällen von Diskriminierung, Rufschädigung oder des Identitätsdiebstahls vorliegen“, konkretisiert Felix Meurer, Associate bei Orth Kluth Rechtsanwälte.

Jürgen Hartung, Partner bei der Sozietät Oppenhoff & Partner, ergänzt: „Bei einer rein psychischen Belastung könnten etwa ärztliche Atteste eine Rolle spielen oder auch ein Nachweis von vielfältigen Anstrengungen und Bemühungen, mit dem ursprünglichen Datenschutzverstoß umzugehen.“

EuGH sieht keine Erheblichkeitsschwelle in der Verordnung

Dass ein immaterieller Schaden zusätzlich erheblich ist, verlangt die DSGVO ihrem Wortlaut nach nicht und der EuGH lehnt in seinem Urteil entgegen der Ansicht des Generalanwalts in seinem Schlussplädoyer ein solches Erfordernis ab. Er argumentierte, dass eine solche Beschränkung zu dem vom Unionsgesetzgeber gewählten weiten Verständnis des Begriffs „Schaden“ im Widerspruch stünde.

Hartung glaubt zwar, dass aus Sicht von Unternehmen eine Erheblichkeitsschwelle wünschenswert wäre, er erwartet aber nicht, dass der europäische Gesetzgeber in nächster Zeit Änderungen an der DSGVO vornehmen wird. Er sieht allerdings auch Schwierigkeiten bei der Konkretisierung einer Erheblichkeitsschwelle. Felix Meurer begrüßt die Ablehnung und weist darauf hin, dass die Aufnahme der Erheblichkeit als Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch „nur zu neuen Rechtsunsicherheiten führen und dem Ziel der DSGVO, ein hohes Datenschutzniveau in der Europäischen Union zu gewährleisten, zuwiderlaufen würde“.

Einfach gemacht hat es sich der EuGH bei der Beantwortung der Frage nach der richtigen Bemessung des Schadenersatzes im Falle immaterieller Schäden. Die Festlegung der Regeln ordnet er den Mitgliedstaaten zu und es ist zu befürchten, dass die Bewertung der Höhe von Schadenersatzansprüchen in den einzelnen Ländern und dort sogar in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten weiter sehr unterschiedlich ausfallen wird.

„Dabei ist es unmittelbare Aufgabe des EuGH, dass Begriffe im EU-Recht unionsweit autonom und einheitlich ausgelegt werden“, moniert Meurer. Anwaltskollege Hartung ist deshalb auch sehr gespannt, „ob der EuGH sich deswegen am Ende nicht doch noch mit der Frage der richtigen Bemessung eines Schadenersatzes beschäftigen muss.“

Alexander Pradka ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „In-house Counsel“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift.

