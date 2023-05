Digitale Transformation Steuerabteilungen von Unternehmen haben jetzt die Chance, Prozesse zu automatisieren

Frankfurt Viele SAP-Kunden stellen gerade ihr ERP-System auf S/4 Hana um, weil ab 2028 die Kernanwendungen der bisher verwendeten SAP Business Suite 7 nicht mehr unterstützt werden. ERP ist die Abkürzung für „Enterprise Resource Planning“ und bezeichnet Systeme, die der Planung und Verwaltung aller Ressourcen in einem Unternehmen dienen.

Eine solche Umstellung geht mit einer umfassenden Transformation einher, die alle Prozesse in einem Unternehmen erfasst und Optionen auch für die Automatisierung der steuerlichen Prozesse bietet. Die Abkürzung Hana steht für „High Performance Analytic Appliance“ und beschreibt die neuste Datenbanktechnologie von SAP.

S/4 Hana ist ein ERP-System, das auf einer Hana-Datenbank läuft. Einer der größten Vorteile der Anwendung ist die sogenannte spaltenbasierte In-Memory-Technologie der Hana-Datenbank, die es erlaubt, zum Beispiel relevante Finanzdaten in einer zentralen Tabelle zu speichern.

Dadurch werden Echtzeitanalysen mit großen Datenmengen ermöglicht. Gerade in komplexen Organisationsstrukturen mit gewachsenen Geschäftsprozessen sind die steuerlichen Prozesse regelmäßig mit den übrigen Prozessen des Unternehmens wenig verzahnt.

Steuerliche Vorgaben finden in den Prozessen anderer Abteilungen oftmals keine Berücksichtigung und steuerliche Berichtsanforderungen werden in der Regel mittels externer IT-Systeme erfüllt, die nicht in die übrige IT-Landschaft integriert sind. Um die von anderen Abteilungen des Unternehmens zur Verfügung gestellten Informationen und Daten für steuerliche Zwecke weiterverarbeiten zu können, sind umfangreiche manuelle Nachbearbeitungen notwendig.

Steuerprozesse schlanker machen

Während praktisch alle anderen Abteilungen des Unternehmens ihre Prozesse bereits in den letzten Jahren verstärkt automatisiert haben, konnte ein entsprechendes Potenzial in Bezug auf die steuerlichen Prozesse bisher kaum gehoben werden. Durch die Option einer Neugestaltung von Geschäftsprozessen können sich Steuerabteilungen von Unternehmen intensiv einbringen und auf eine Berücksichtigung der steuerlichen Vorgaben bereits in den vorgelagerten Prozessen hinwirken.

Eine enge Verzahnung steuerlicher Prozesse mit denen der anderen Abteilungen kann dazu führen, dass die zugelieferten Daten weitestgehend ohne manuelle Eingriffe für steuerliche Zwecke verarbeitet werden können. „Eine S/4-Hana-Transformation bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Steuerprozesse unter Berücksichtigung neuer technologischer Möglichkeiten effizienter zu gestalten“, so Daniel Dallhammer vom Tax Law Technology Center der Wirtschaftsuniversität Wien.

Er plädiert dafür, die steuerliche Berichterstattung nicht isoliert zu betrachten, sondern als relevanten Teil der Geschäftsprozesslandschaft. „Die Schaffung von Transparenz über End-to-end-Prozesse sowie die damit verbundenen steuerlich relevanten Daten stellen eine wesentliche Grundlage zur Reduzierung des manuellen Aufwands und damit zur Automatisierung der steuerlichen Berichterstattung dar“, so Daniel Dallhammer.

Das Potenzial für eine Digitalisierung der steuerlichen Prozesse ist in Bezug auf die einzelnen Steuerarten unterschiedlich hoch. Der größte Nutzen wird regelmäßig im Bereich der transaktionalen Steuern, wie der Umsatzsteuer, zu erzielen sein. Eine automatisierte Datenverarbeitung sowie eine umfassende Datenanalyse ist dann möglich, wenn alle Rechnungsdokumente sowie weitere Informationen über die Warenbewegung in digitaler Form vorliegen.

Ellen Birkemeyer ist Partnerin bei Allen & Overy und Autorin der Zeitschrift „Der Steuerberater“.

