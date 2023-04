E-Evidence und Cybercrime Digitale Beweissammlung ohne Grenzen

Frankfurt Die Landgerichte Koblenz und Berlin haben entschieden, dass Ermittler direkt auf Daten im Ausland zugreifen dürfen. Bislang galt, dass Ermittlungsbehörden das förmliche Rechtshilfeverfahren bemühen müssen, um an in fremden Staaten befindliche Beweise zu gelangen.

Das hat Ermittler vor praktische Probleme gestellt. Denn: Wichtige Beweismittel befinden sich häufig nicht mehr in Aktenordnern, sondern werden digital in Clouds gespeichert, deren Server sich außerhalb Deutschlands befinden. Zugleich kommt ein Ermittlungsverfahren heute kaum noch ohne Zugriff auf E-Mails und Trackingdaten aus.

Für die aktuellen Entscheidungen der Richter war ausschlaggebend, dass Daten im Sekundentakt von Server zu Server übertragen werden und somit überall sein können. Damit waren vor allem die großen Cloud-Anbieter angesprochen.

Strafjuristen bewerten die Entscheidungen der Landgerichte als wenig überzeugend. Wie andere Gerichte entscheiden werden, ist allerdings offen.

Seit Längerem planen sowohl die EU als auch der Europarat Reformen des grenzüberschreitenden Datenzugriffs, um den Direktzugriff auf Daten im Ausland zu erleichtern. Diese Initiativen sind nun auf der Zielgeraden.

Alle Internetanbieter brauchen Vertreter in der EU

Die EU hat Anfang 2023 eine Einigung zur sogenannten E-Evidence-Verordnung erreicht, die innerhalb der EU und im Verhältnis zu Drittstaaten die digitale Beweissicherung beschleunigen soll. Kern der Verordnung ist die Ermächtigung der nationalen Ermittlungsbehörden, Anordnungen zur Herausgabe oder Sicherstellung von beweiserheblichen Daten direkt an die Diensteanbieter zu erlassen.

Dabei kommt es auf den Speicherort der Daten nicht mehr an. Voraussetzung ist, dass das adressierte Unternehmen seine Internet- oder Kommunikationsdienste auch innerhalb der EU anbietet und seine Niederlassung oder einen Vertreter in der EU hat.

Die Verordnung wird durch eine Richtlinie ergänzt, die außereuropäische Anbieter von Internet- und elektronischen Kommunikationsdiensten, die ihre Dienste innerhalb der EU anbieten, verpflichtet, einen Vertreter in der EU zu bestellen. Dieser soll für die Entgegennahme und Durchsetzung der Anordnungen zuständig sein.

So können Ermittler sich in Zukunft direkt an die Diensteanbieter wenden. Befolgt das Unternehmen die Anordnung nicht, können Bußgelder in Höhe von zwei Prozent des weltweiten Umsatzes verhängt werden.

Erweiterung der Cybercrime-Konvention

Nicht nur die EU-Mitgliedstaaten, auch Mitglieder des Europarats sowie die USA sind außerdem an der Erweiterung der sogenannten Cybercrime-Konvention beteiligt. Konventionsstaaten durften bisher nur ausnahmsweise direkt auf elektronische Beweismittel im Ausland zugreifen. Sie waren ansonsten auf den Rechtshilfeweg angewiesen.

Die Konventionsstaaten sollen nun verpflichtet sein, die gesetzlichen Voraussetzungen für einen direkten, grenzüberschreitenden Zugriff auf Bestandsdaten zu schaffen. 35 Staaten, darunter Deutschland, die USA und Großbritannien, haben das Protokoll bereits unterzeichnet. Der Anwendungsbereich wird damit weiter reichen als bei der EU-Verordnung.

Bürgerrechtler kritisieren beide Regelungen hinsichtlich des schwach ausgeprägten Rechtsschutzes. Der betroffene Nutzer wird Maßnahmen regelmäßig nicht entgegentreten können, weil er über die Anfrage an den Diensteanbieter zunächst nicht informiert wird.

Der adressierte Diensteanbieter soll wiederum nur dann ein Verfahren zur Überprüfung anstoßen können, wenn offensichtliche Fehler vorliegen. So wird eine Verteidigung gegen fehlerhafte Anordnung nur selten möglich sein. Für die Verordnung ist nun das EU-Parlament am Zug.

Dr. Eren Basar ist Autor bei der Fachzeitschrift „Betriebs-Berater“ und Partner der Kanzlei Wessing & Partner. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift.

