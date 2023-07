 Ehegattensplitting: Wie Eheleute Steuern sparen können

Das Ehegattensplitting wird in der aktuellen Debatte stark kritisiert. Für manche Paare kann es sich aber sehr lohnen. Doch auch die Nachteile sollten Eheleute kennen.

Paare sparen über die gemeinsame Veranlagung viel Geld. Wer hohe Kosten oder Verluste hatte, sollte unter Umständen besser eine eigene Steuerklärung machen. (Foto: Brand X Pictures/Getty Images) Ehegattensplitting

Frankfurt Die Debatte über das Ehegattensplitting wurde neu entfacht. Lars Klingbeil (SPD) möchte die gemeinsame Steuererklärung für Paare abschaffen, Politiker aus den eigenen Reihen und der Opposition halten dagegen. Fakt ist: Über das Splitting, also die gemeinsame Steuererklärung, sparen Paare jedes Jahr 25 Milliarden Euro. Besonders diejenigen mit großen Gehaltsunterschieden profitieren.

Doch ob beide Partner gleichermaßen in den Genuss diesen Steuervorteils kommen, hängt von der Wahl ihrer Steuerklasse ab. Bei der weit verbreiteten Kombination, der Besserverdiener in Klasse III, der Geringverdiener in Klasse V, trägt der letztere einen überproportionalen Anteil der Steuerlast. Das hat insbesondere dann Nachteile, wenn in Kürze Lohnersatzleistungen in Anspruch genommen werden sollen. Auch kommt es bei dieser Konstellation oft zu Steuernachzahlungen. Beides lässt sich durch eine Änderung der Steuerklasse vermeiden.

Das Handelsblatt erklärt, wie Paare die für sich beste Steuerklassenkombination finden, wann das Splitting lohnt und wann sie lieber getrennte Steuererklärungen abgeben sollten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen