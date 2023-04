Elterngeld beantragen 2023 Anträge, Fristen und Auszahlung – das sollten Eltern wissen

Wann bekomme ich Elterngeld, ElterngeldPlus oder Partnerschaftsbonus? Ein Überblick zu Anträgen, Fristen und Leistungen – und welche neue Regeln seit der Reform gelten.

Düsseldorf Mindestens 300 Euro und maximal 1800 Euro im Monat – abhängig vom jeweiligen Nettoverdienst – zahlt der Staat an Eltern, die sich erstmal auf die Betreuung ihrer Kinder konzentrieren. Damit gibt das Elterngeld Menschen in einer neuen Lebenssituation finanzielle Sicherheit.

Für mindestens zwei und maximal zwölf Monate kann ein Elternteil das Basiselterngeld beziehen. Wenn sich beide Elternteile um den Nachwuchs kümmern, bekommen sie sogar zwei Monate mehr und können sich 14 Monate untereinander aufteilen. Und zusammen mit ElterngeldPlus und dem Partnerschaftsbonus kann die Auszahlung auch deutlich länger laufen.

Doch wer die staatliche Leistung beantragen möchte, muss einige Punkte berücksichtigen. Hier finden Sie einen Überblick über notwendige Anträge, aktuelle Änderungen und Bedingungen zum Elterngeld oder ElterngeldPlus und die Höhe der Leistungen.

Elterngeld 2023: Anträge, Auszahlung und Fristen im aktuellen Überblick

Wie viel Elterngeld bekomme ich 2023?

Die Höhe des Elterngeldes hängt davon ab, wie hoch das durchschnittliche Nettoeinkommen des betreuenden Elternteils in den letzten zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes war und ob nach der Geburt Einkommen wegfällt. Es sind jedoch mindestens 300 und maximal 1.800 Euro. Eltern mit höheren Einkommen erhalten 65 Prozent, Eltern mit sehr niedrigen Einkommen bis zu 100 Prozent des Voreinkommens. Eine Übersicht zum Elterngeld finden Sie auch auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Wie beantrage ich Elterngeld und welche Fristen gelten 2023?

Für den Antrag auf Elterngeld gilt es, diverse Fristen zu beachten. So kann der Antrag auf Elterngeld erst nach der Geburt des Kindes gestellt werden, da erst dann die für den Elterngeldantrag notwendige Geburtsbescheinigung mit dem Verwendungszweck „Für Elterngeld“ vorliegt.

Eltern erhalten diese zusammen mit der Geburtsurkunde des Kindes beim Standesamt. Des Weiteren kann der Anspruch auf Elterngeld nur innerhalb der ersten vierzehn Lebensmonate des Kindes geltend gemacht werden.

Was änderte sich beim Elterngeld durch die Reform 2021?

Das Elterngeld sollte 2021 flexibler, partnerschaftlicher und einfacher werden. Dies sollte durch mehr Teilzeitmöglichkeiten, weniger Bürokratie und mehr Elterngeld für Frühchen erreicht werden, wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bekannt gab. Durch die Änderungen sollen Eltern dabei unterstützt werden, ihr Familienleben und ihren Beruf besser zu vereinbaren. Die neuen Regelungen fürs Elterngeld traten zum 1. September 2021 in Kraft.

Der Bundesrat hat das „Zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes“ am 12. Februar 2021 gebilligt. Am 29. Januar 2021 war es vom Bundestag in 2. und 3. Lesung beschlossen worden.

Was sich seit 2021 beim Elterngeld geändert hat:

Während des Bezugs von Lohnersatzleistungen bleibt die Höhe des Elterngeldes gleich

Zusätzlich soll nun auch sichergestellt werden, dass sich die Höhe des Elterngeldes für teilzeitarbeitende Eltern nicht verändert, wenn sie Einkommensersatzleistungen beziehen, wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder Krankengeld. Bisher hat sich dadurch die Höhe des Elterngeldes reduziert.

Eltern von Frühgeborenen erhalten zusätzliche Elterngeldmonate

Eltern besonders frühgeborener Kinder bekommen länger Geld. Wird ein Kind mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Termin geboren , erhalten die Eltern einen zusätzlichen Monat Elterngeld .

, erhalten die Eltern . Seit September 2021 gilt: Wird das Kind acht Wochen zu früh geboren, gibt es zwei zusätzliche Elterngeldmonate, bei zwölf Wochen drei Monate und bei 16 Wochen vier Monate.

Einkommensgrenzen für Paare werden angepasst

Zur Finanzierung der Verbesserungen sollen künftig nur noch Eltern, die gemeinsam bis zu 300.000 Euro pro Jahr verdienen , Elterngeld erhalten.

, Elterngeld erhalten. Bisher lag die Grenze für Paare bei 500.000 Euro. Diese neue Regelung für Paare betrifft Spitzenverdiener, die 0,4 Prozent der Elterngeldbezieher ausmachen. Der Staat geht davon aus, dass diese Paare sich auch ohne Geld versorgen können.

Für Alleinerziehende liegt die Einkommensgrenze weiterhin bei 250.000 Euro.

Wenn sich beide Partner um die Betreuung kümmern, gibt es zwei Monate länger Elterngeld und eventuell auch Partnerschaftsbonus. (Foto: IMAGO/Westend61) Elternzeit ist nicht gleich Urlaubszeit

Was ist ElterngeldPlus?

Ein Monat Basiselterngeld entspricht zwei Monaten ElterngeldPlus. Hier sollen Eltern berücksichtigt werden, die während ihres Elterngeldbezuges in Teilzeit arbeiten wollen. Wenn Eltern nach der Geburt nicht arbeiten, ist das ElterngeldPlus halb so hoch wie das Basiselterngeld, wenn sie aber nach der Geburt in Teilzeit arbeiten, kann das monatliche ElterngeldPlus genauso hoch sein wie das monatliche Basiselterngeld mit Teilzeit.

Die Leistung bei ElterngeldPlus zielt darauf, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu stärken. Dabei müssen sich Eltern nicht für die eine oder die andere Möglichkeit entscheiden. Beide Varianten des Elterngeldes – also Basiselterngeld oder ElterngeldPlus – lassen sich miteinander kombinieren. Der Antrag auf ElterngeldPlus muss über die betreffende Elterngeldstelle koordiniert werden.

Was ist der Partnerschaftsbonus?

Paaren, die sich Erwerbs- und Sorgearbeit besonders gleich aufteilen, winken jeweils bis zu vier zusätzliche ElterngeldPlus-Monate als Partnerschaftsbonus. Dafür müssen Sie gleichzeitig zwischen 24 und 32 Wochenstunden in Teilzeit arbeiten. Auch für getrennte erziehende Paare ist der Partnerschaftsbonus eine Option. Alleinerziehende können den Bonus auch ohne Partner in Anspruch nehmen.

Wer hat Anspruch auf Basiselterngeld oder ElterngeldPlus?

Wer Elterngeld oder ElterngeldPlus beantragen will, kann sich zunächst online beim Ministerium für Familie informieren. Hier gibt es auch einen Schnellrechner.

Wenn es nach der Geburt an die Formulare geht, ist die örtliche Elterngeldstelle zuständig. Dort prüfen die Beamten, ob überhaupt ein Anspruch auf Elterngeld besteht. Folgende Kriterien sind gemäß § 1 Abs. 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) entscheidend. Die Personen müssen:

Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Achtung: An dieser Stelle gibt es Ausnahmen. Denn auch Personen ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland können die Leistung in Sonderfällen beantragen – beispielsweise im Falle von Grenzgängern oder Entsandten. So ist das Elterngeld für Grenzgängerfamilien in der EU-Verordnung Nr. 1408/71 geregelt.

Somit können Grenzgänger, die zwar in Deutschland arbeiten, aber vielleicht in der Schweiz oder Luxemburg leben, trotzdem Elterngeld in Anspruch nehmen. Es gilt allerdings auch der umgekehrte Fall. Deutsche, die in einem anderen EU-Staat arbeiten aber in Deutschland leben, können dort Leistungen beantragen.

Weiter ist zu beachten:

Die Elterngeldstelle prüft im Einzelfall, ob ausländische Leistungen das deutsche Elterngeld unterschreiten. Sollte dies der Fall sein, bewilligt die Elterngeldstelle gegebenenfalls die Unterschiedsbeträge. Hier gilt es, die Lebensmonate des Kindes, in denen ein Elternteil eine dem Elterngeld vergleichbare ausländische Familienleistung bezogen hat, zu berücksichtigen. Diese bereits im Ausland beantragten Leistungen gelten nach dem BEEG für das deutsche Elterngeld der betroffenen Person als verbraucht. Das heißt, dass entsprechend für das andere Elternteil weniger mögliche Bezugsmonate übrig bleiben.

Sind die Anspruchsvoraussetzungen für das Elterngeld nicht gegeben, oder es greift keine Ausnahmeregelung, entfällt der Anspruch auf Elterngeld komplett. Hier ist allerdings zu beachten, dass jedes Elternteil formal als ein separater Elterngeldantrag gilt. Das heißt, dass wenn das eine Elternteil keinen Anspruch auf Elterngeld hat, der andere Elternteil durchaus Anspruch haben kann. Auch eine Übertragung des Elterngeldanspruchs zwischen beiden Elternteilen ist möglich, sofern beide Elternteile innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes leben.

Für eine Übertragung der Leistung im EU-Ausland müssen die Eltern verheiratet sein.

Kann ich das Elterngeld rückwirkend beantragen?

Ja, das Elterngeld kann rückwirkend beantragt werden. Dann wird das Elterngeld allerdings nur für die letzten drei Lebensmonate vor Antragsstellung gewährt, also vor Beginn des Monats, in dem der Elterngeldantrag bei der zuständigen Elterngeldstelle eingegangen ist.

Sofern die Kriterien für die Inanspruchnahme des Elterngeldes erfüllt sind, besteht der nächste Schritt darin, den entsprechenden Antrag des jeweiligen Bundeslands zu stellen.

Da die einzelnen Bundesländer mit der Bearbeitung und der Verwaltung der Anträge beauftragt sind, gelten in jedem Bundesland unterschiedliche Elterngeldanträge, die sich in ihrer Gestaltung und Ausführung unterscheiden können. Es gibt aufgrund dieser föderalen Zuständigkeit also keinen einheitlichen deutschen Elterngeldantrag.

Steht der Elterngeldantrag online zur Verfügung?

Seit 2022 können Eltern für zehn Bundesländer die Anträge auf Elterngeld auf der bundesweiten Plattform www.elterngeld-digital.de ausfüllen.

Nicht zur Verfügung steht die Plattform für folgende Bundesländer: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Saarland In diesen Ländern müssen Sie sich die unterschiedlichen Elterngeldanträge auf den Homepages der einzelnen Bundesländer als PDF downloaden. Das können Sie natürlich in allen weiteren Bundesländern tun, wenn Sie Elterngeld-digital nicht nutzen.

In einigen Fällen sind einige Klicks bis zur PDF-Datei nötig, da Sie beispielsweise zuvor Ihre Postleitzahl angeben müssen, um zum jeweiligen Download des Elterngeldantrages im PDF-Format zu gelangen. Hier finden Sie ganz einfach den aktuellen Elterngeldantrag Ihres Bundeslandes als PDF-Datei online:

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Baden-Württemberg (BaWü)

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Bayern

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Berlin

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Brandenburg

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Bremen

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Hamburg

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Hessen

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Niedersachsen

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW)

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Rheinland-Pfalz

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Saarland

• Elterngeldantrag (PDF) für das Bundesland Sachsen

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Sachsen-Anhalt

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Schleswig-Holstein

• Elterngeldantrag (Link) für das Bundesland Thüringen

Wann sind die Auszahlungstermine des Elterngeldes und gibt es feste Auszahlungstermine?

Das Elterngeld, egal ob Basiselterngeld oder ElterngeldPlus, wird in Deutschland monatlich ausgezahlt. Es existiert, anders als etwa bei Hartz IV, kein fester Auszahlungstermin. Der Termin lässt sich lediglich näher einkreisen – im Normalfall sollte das Elterngeld nach Monatsbeginn auf dem jeweiligen Konto eingehen. Eine Änderung oder Festlegung des Auszahlungstermins ist nicht möglich.

Mehr: Ministerin Giffey reformiert Elterngeld – Spitzenverdiener verlieren Anspruch

Dieser Artikel erschien bereits am 13.04.2021. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.