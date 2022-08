Energiepolitik Keine Vorfahrt für erneuerbare Energien

Frankfurt Die gesamte deutsche Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik wird auf das 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet, zu dem sich die Europäische Union verpflichtet hat. 2035 soll die Stromversorgung nahezu vollständig auf erneuerbaren Energien beruhen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energie soll beschleunigt werden und im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen.

Zu diesem Zweck wurde das gesamte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) überarbeitet. Die Beschleunigung des Ausbaus soll durch die Verankerung des Grundsatzes im EEG erreicht werden: Die Nutzung erneuerbarer Energien liegt „im überragenden öffentlichen Interesse“ und dient „der öffentlichen Sicherheit“.

Bei Schutzgüterabwägungen muss das besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien berücksichtigt werden. Die erneuerbaren Energien müssen daher nach Paragraf 2 Satz 2 des EEG 2021 bis zum Erreichen der Treibhausgasneutralität als vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägung eingebracht werden.

Konkret sollen die erneuerbaren Energien damit im Rahmen von Abwägungsentscheidungen unter anderem gegenüber seismologischen Stationen, Radaranlagen, Wasserschutzgebieten, dem Landschaftsbild, Denkmalschutz oder im Forst-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, Bau- oder Straßenrecht nur in Ausnahmefällen überwunden werden.

Beschleunigte Genehmigungsvorhaben fraglich

Besonders im planungsrechtlichen Außenbereich, wenn keine Ausschlussplanung erfolgt ist, muss dem Vorrang der erneuerbaren Energien bei der Schutzgüterabwägung Rechnung getragen werden. Öffentliche Interessen können in diesem Fall den erneuerbaren Energien als wesentlicher Teil des Klimaschutzgebots nur dann entgegenstehen, wenn sie mit einem dem Artikel 20a Grundgesetz (GG) vergleichbaren verfassungsrechtlichen Rang gesetzlich verankert beziehungsweise gesetzlich geschützt sind oder einen gleichwertigen Rang besitzen.

Im planungsrechtlichen Außenbereich mit Ausschlussplanung ist regelmäßig bereits eine Abwägung zugunsten der erneuerbaren Energien erfolgt. Wird damit die Errichtung von Windanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Außenbereich leichter und werden sich Genehmigungsvorhaben beschleunigen?

Zweifel sind angebracht. An der grundsätzlichen Systematik der Errichtung im Außenbereich hat sich nichts geändert. Fällt ein Vorhaben nicht unter ein sogenanntes privilegiertes Vorhaben im Außenbereich, ist es schlicht nicht genehmigungsfähig.

Baubehörden entscheiden

Handelt es sich um ein sonstiges Vorhaben, wird geprüft, ob ein öffentlicher Belang aus dem umfangreichen Katalog des Paragrafen 35 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) entgegensteht. Die erneuerbaren Energien sind kein privilegiertes Vorhaben, so bleibt nur der Weg über ein sonstiges Vorhaben und die damit verbundene Prüfung, ob öffentliche Belange entgegenstehen. Im Rahmen dieser Abwägungsentscheidung sollen die erneuerbaren Energien quasi alle anderen Aspekte schlagen.

Ob es so kommt und ob sich die Verfahren beschleunigen? Da, wie bisher, viele Baubehörden in Deutschland entscheiden, darf mit einer Vereinheitlichung und Beschleunigung der Verfahren wohl kaum gerechnet werden.

Der Gesetzgeber hätte mehr Mut aufbringen sollen, indem er die Nutzung erneuerbarer Energien als privilegiertes Vorhaben, zeitlich befristet bis zum Erreichen der Klimaziele, in das BauGB aufgenommen hätte. So wäre die Schutzgüterabwägung klar gewesen. So bleibt es dabei, dass in erster Linie die örtlichen Baubehörden die Schutzgüterabwägung vor allem zwischen Naturschutz und Energiewende vornehmen werden.

Michael Stahlschmidt ist Professor und Ressortleiter Steuerrecht der Fachzeitschrift „Betriebsberater“ und Schriftleiter der Zeitschrift „Der Steuerberater“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift „Betriebsberater“.

