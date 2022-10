Nießbrauchdepots sind kaum bekannt. Dabei können sie helfen, auch millionenschwere Depots steuerfrei an die nächste Generation weiterzugeben. Was hinter dem legalen Steuertrick steckt.

Wer sein Depot vererben will, muss dabei einiges beachten. (Foto: Imago/Westend61) Großvater und Enkeltochter

München Die vergangenen zehn Jahre waren für Anlegerinnen und Anleger goldene Zeiten. Die Börsen legten eine historische Rally hin, viele Depots haben ihren Wert in dieser Zeit verdoppelt. Das freut auch die Finanzämter. Denn wenn Wertpapiere vererbt werden, profitiert auch der Fiskus von den Kursgewinnen.

Bundesweit kamen im vergangenen Jahr fast zehn Milliarden Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer zusammen. 2011 waren es nicht einmal fünf Milliarden Euro. Auch in diesem Jahr sollen Vermögenswerte für 120 Milliarden Euro an die nächste Generation weitergegeben werden.

Wer dabei Steuern sparen will, kann einen legalen Trick anwenden: Nießbrauch. Das Handelsblatt erklärt, wie dieser funktioniert, für welche Anleger er sich lohnt und was Sie dabei beachten sollten.

Legaler Steuertrick: Wie Nießbrauchdepots funktionieren

