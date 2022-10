Ertragsteuer Unternehmen und Konzerne sollen sich an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen

Das Bundesjustizministerium legt einen Referentenentwurf vor. Ihm zufolge sollen die Veröffentlichungspflichten der Ertragsteuerberichte erweitert werden.

Für in der EU ansässige Unternehmen soll die Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts verschärft werden. (Foto: imago images / Rainer Weisflog) Industrieproduktion

Frankfurt Mit der Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen (ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1) sollen Ertragsteuerinformationen multinationaler umsatzstarker Unternehmen transparent gemacht werden. Für Konzerne, die in der Europäischen Union entweder ansässig sind oder Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen einer bestimmten Größe haben, gilt dasselbe.

Damit soll über die öffentliche Debatte erreicht werden, dass sich Unternehmen und Konzerne an der Finanzierung des Gemeinwohls in den Ländern beteiligen, in denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Darüber hinaus ergänzt die Richtlinie die im europäischen Aufsichtsrecht verankerte Pflicht für bestimmte Kreditinstitute zur öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen.

Die Umsetzung hat bis zum 22. Juni 2023 zu erfolgen. Zu diesem Zweck hat nun das Bundesjustizministerium einen Referentenentwurf vorgelegt.