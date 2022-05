Externer Betriebsvergleich Bundesfinanzhof prüft Rechtsqualität der Richtsatzsammlung

Frankfurt In den Außenprüfungsfällen, in denen die Finanzverwaltung wegen gravierender Mängel die Buchführung verwirft, muss sie die Erlöse regelmäßig schätzen. Zu diesem Zweck findet die sogenannte Richtsatzsammlung, die auf einem Vergleich der steuerlichen Ergebnisse anderer Betriebe der Branche beruht, Anwendung, da der interne Betriebsvergleich wegen der mangelhaften Buchführung nicht durchführbar ist.

Ob diese Richtsatzsammlung grundsätzlich brauchbar ist, ließ der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner Rechtsprechung bisher offen. Er stellte zwar Begründungsanforderungen für den Ansatz der oberen Grenze des Rohgewinnaufschlagsatzes auf, äußerte sich aber nicht grundsätzlich zur Rechtsqualität der Richtsatzsammlung.

In einem Streitfall, den das Finanzgericht Hamburg zu entscheiden hatte, ging es um einen Diskotheken-Betrieb, ein Lokal und eine Bar. Wegen der Mangelhaftigkeit der Buchführung verwarf die Finanzverwaltung die Buchführung zu Recht, und die Voraussetzungen für die Schätzung der Besteuerungsgrundlagen lagen aus Sicht des Finanzgerichts dem Grunde nach vor.

Bezüglich der Höhe der Schätzung machte das Finanzgericht als Tatsacheninstanz von seiner eigenen Schätzungsbefugnis Gebrauch und folgte der Finanzverwaltung nicht. Aus seiner Sicht war die seitens des Betriebsprüfers vorgenommene Nachkalkulation schlicht unbrauchbar.

Getränkerezepturen seien unbekannt gewesen und die Abgabe von Getränken zu Spezialpreisen habe im Einzelnen nicht nachvollzogen werden können.

In der Literatur gibt es Kritik an der Richtsatzsammlung

Der Senat legte für seine Schätzung die Richtsatzsammlung für Gastronomiebetriebe zugrunde. Er wendete einen dem Mittelwert angenäherten Rohgewinnaufschlagsatz an. Dieser liegt bei 300 Prozent (bei einer Spannbreite von 186 bis 376 Prozent für das Jahr 2013) beziehungsweise 400 Prozent für das Jahr 2014.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Hamburg ist die Richtsatzsammlung als externer Betriebsvergleich eine anerkannte Schätzungsmethode in Fällen, in denen ein interner Betriebsvergleich, etwa durch Nachkalkulation, mangels verlässlichen Zahlenmaterials unmöglich ist. Die Kritik an der Rechtsqualität der Richtsatzsammlung lässt das Finanzgericht Hamburg abprallen.

Die in der Literatur aufgeworfene Kritik an der Richtsatzsammlung greife vor dem Hintergrund nicht, dass diese keinen normativen Charakter habe, sondern lediglich ein Hilfsmittel sei, das von den Finanzgerichten im Rahmen ihrer richterlichen Würdigung nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls angewandt werde.

Schließlich befindet es, dass wegen der großen Spannbreite der Rohgewinnaufschlagsätze für Gastronomiebetriebe (im Streitjahr 2014 lagen diese zwischen 186 Prozent und 400 Prozent) der Berücksichtigung des Einzelfalls besondere Bedeutung zukomme. Diese besondere Bedeutung ließe die Kritik an der statistischen Erhebung der den Richtwerten zugrunde liegenden Daten zurücktreten.

Prozessual ist bemerkenswert, dass das Urteil bereits am 13. Oktober 2020 verkündet wurde, aber erst am 1. April 2022 nachträglich zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Dies liegt wohl daran, dass die Revision seitens des Finanzgerichts nicht zugelassen wurde.

Die eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hatte Erfolg. Der BFH ließ die Revision zu. Es scheint, dass sich der BFH nun doch zur Rechtsqualität der Richtsatzsammlung äußern will. Ob er die Anwendung der Richtsatzsammlung nicht mehr als adäquate Schätzungsmethode ansieht, bleibt abzuwarten.

Professor Michael Stahlschmidt ist Ressortleiter Steuerrecht der Fachzeitschrift „Betriebs-Berater“ und Schriftleiter der Zeitschrift „Der Steuerberater“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift „Betriebs-Berater“.

