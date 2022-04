Extras vom Chef Steuerfreie Zuwendungen für Arbeitnehmer 2022

Zeigt sich der Chef bei der Forderung nach einer Gehaltserhöhung sperrig, lohnt es sich, über steuerfreie Zuwendungen zu verhandeln. Die Auswahl an solchen Gehaltsextras ist groß, die Zahl der Stolperfallen aber auch.

Das durchschnittliche Bruttogehalt eines deutschen Arbeitnehmers lag 2021 bei rund 49.200 Euro pro Jahr, also 4100 Euro monatlich. Davon zieht der Arbeitgeber bei einem alleinstehenden Arbeitnehmer in der Lohnsteuerklasse 1 etwa 670 Euro Steuern und rund 830 Euro Sozialabgaben ab. Übrig bleiben also ca. 2600 Euro Nettogehalt. Eine Gehaltserhöhung von nur 25 Euro brächte laut Brutto-Netto-Rechner ein Nettoplus von lediglich 13 Euro – für viele ist ein Mehr auf dem Gehaltszettel daher nicht attraktiv. Welche Alternativen gibt es?

Das gilt für steuerfreie Zuwendungen 2022

Sehr wohl attraktiv sind dagegen steuerfreie Zuwendungen des Arbeitgebers. Diese fließen zwar nicht aufs Konto und sind in der Regel auf bestimmte Ausgaben festgelegt (verwendungsgebunden), unterliegen dafür weder der Steuer noch den Sozialabgaben. Sie ersetzen allerdings keinen Lohn, sie dürfen ihn höchstens ergänzen. Denn für viele Sachzuwendungen gilt, dass sie nur zusätzlich zum Monatslohn gezahlt werden dürfen.

Der Zweck solcher steuerfreien Zuwendungen ist meist im Vorhinein festgelegt. Zudem gibt es eine monatliche Freigrenze. Diese liegt für Gutscheine, Dienstleistungen oder Produkte seit 2022 bei 50 Euro. Bis zu diesem Betrag werden weder Steuern noch Sozialabgaben fällig. Beträgt die Sachzuwendung jedoch nur einen Cent mehr, muss der Arbeitnehmer die komplette Zuwendung versteuern und Sozialabgaben zahlen. Wird der Betrag von 50 Euro nicht ausgeschöpft, darf die Differenz nicht auf einen anderen Monat übertragen werden.

Welche steuerfreien Zuwendungen gibt es 2022?

Personalrabatt für selbst produzierte oder verkaufte Waren oder Dienstleistungen: Hier gilt ein Freibetrag von 1080 Euro pro Kalenderjahr. Das heißt, bei einem angenommenen Personalrabatt von 20 Prozent kann der Arbeitnehmer Waren im Wert von 5400 Euro einkaufen, bezahlt dafür jedoch nur 4320 Euro. Restaurant-Checks: Arbeitgeber können die Verpflegung ihrer Mitarbeiter mit sogenannten Restaurant-Checks, wie zum Beispiel Sodexo, unterstützen. Seit 2022 sind für maximal 15 Arbeitstage bis zu 6,67 Euro für Mittag- oder Abendessen erlaubt. 3,57 Euro davon sind der Pflichtteil, mit weiteren 3,10 Euro kann der Arbeitgeber freiwillig aufstocken. Für ein Frühstück beträgt der Sachbezugswert lediglich 1,87 Euro, der Aufstockungsbetrag bleibt jedoch derselbe. Diese Papier-Schecks lassen sich bei vielen Restaurants oder auch Supermärkten einlösen. Eine Alternative sind elektronische Essens-Checks wie zum Beispiel die Lunchit-App, die sicherstellen, dass pro Arbeitstag ein steuerfreier Essenszuschuss gewährt wird. Insgesamt sind so Auszahlungen bis zu 1200,60 Euro für einen Arbeitnehmer möglich. Zuschuss für Gesundheitsvorsorge: Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge kann der Chef Kosten bis zu 600 Euro pro Jahr steuerfrei und sozialversicherungsfrei erstatten. Die Leistung muss zusätzlich zum Monatsgehalt erfolgen. Als steuerfreie Zuwendung kann das Unternehmen sogar einen Vertrag mit einem Studio für den Mitarbeiter abschließen. Dieser kann den Monatsbeitrag aus eigenen Mitteln aufstocken, wenn er höher als 50 Euro ist. Geschenke: Bis zu dreimal im Jahr darf der Chef zu einem persönlichen Anlass wie Geburtstag, Hochzeit, Geburt eines Kindes, Jubiläum, Beförderung oder Namenstag bis zu 60 Euro verschenken. Diese Aufmerksamkeiten darf das Unternehmen zusätzlich zu den 50 Euro pro Monat für steuerfreie Zuwendungen leisten. Tankgutschein: Der Klassiker unter den Gutscheinen erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei autofahrenden Arbeitnehmern. War es bis 2019 noch möglich, sich Tankquittungen im Nachhinein erstatten zu lassen, ist diese Praxis mittlerweile nicht mehr erlaubt. Stattdessen muss das Unternehmen seinem Mitarbeiter einen Gutschein im Voraus an die Hand geben. Maximal 50 Euro pro Monat sind zusätzlich zum Monatsgehalt steuerfrei und sozialabgabenfrei möglich. Statt Papiergutscheinen setzen Arbeitgeber zunehmend Prepaid-Karten ein, die monatlich automatisch aufgeladen und bei Tankstellen eingelöst werden. Jobticket: Arbeitgeber dürfen einen steuerfreien Zuschuss für öffentliche Verkehrsmittel leisten. Sie können Einzelfahrscheine, Mehrfahrtenkarten oder auch Monats- und Jahreskarten bezuschussen. Auch die Bahncard (25, 50 oder 100) ist begünstigt. Wichtig: Eine solche Leistung mindert die steuerlich abzugsfähige Entfernungspauschale. Versteuert der Arbeitgeber das Jobticket jedoch pauschal mit 25 Prozent, bleibt die Entfernungspauschale unangetastet. Krankenzusatzversicherung: Schließt das Unternehmen einen Vertrag für eine zusätzliche Krankenversicherung ab, etwa für bessere Leistungen beim Zahnersatz oder bei einem Krankenhausaufenthalt, zählt das als steuerfreie Zuwendung. Als solche bleibt sie bis 50 Euro pro Monat steuer- und sozialabgabenfrei. Anders sieht es dagegen aus, wenn der Arbeitnehmer selbst einen solchen Vertrag abgeschlossen hat und der Chef lediglich einen Zuschuss zahlt. Dann handelt es sich um eine Geldleistung und diese fällt unter die Steuer und Sozialversicherung (Urteil des Bundesfinanzhofs, Az.: VI R 16/17). Erholungsbeihilfe: Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern einen Urlaubszuschuss gewähren. Pro Jahr sind 156 Euro möglich, für Ehegatten steigt der Betrag um 104 Euro und für jedes Kind dürfen 52 Euro fließen. Für eine vierköpfige Familie kommen auf diese Weise 364 Euro als steuerfreier Urlaubszuschuss zusammen. Der Arbeitgeber muss den Betrag pauschal mit 25 Prozent versteuern. Betriebsveranstaltungen: Zweimal pro Jahr darf ein Unternehmen bis zu 110 Euro pro Mitarbeiter und eine Begleitperson aufwenden, etwa im Rahmen einer Weihnachtsfeier oder eines Betriebsfestes. Betreuungskosten: Kosten für die Unterbringung noch nicht schulpflichtiger Kinder sind unbegrenzt steuer- und sozialversicherungsfrei. Das können Beiträge zu Kindergärten, Kitas oder auch Kosten für Tagesmütter sein. Strom für E-Autos oder E-Bikes: Elektroautos und -fahrräder dürfen lohnsteuerfrei im Betrieb aufgeladen werden. Das gilt sowohl für den Firmenwagen als auch das Privatfahrzeug. Arbeitgeberdarlehen: Ein zinsgünstiges Darlehen kann der Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 2600 Euro steuerfrei gewähren. Übersteigt der Kredit diese Freigrenze, greift die Steuerpflicht. In dem Fall wird die Differenz zwischen dem marktüblichen Zins (abzüglich vier Prozent Bewertungsabschlag) und dem vereinbarten Zins versteuert.

Geldgeschenke sind keine Sachzuwendungen

Ist die Zuwendung des Arbeitgebers nicht an eine Ware oder Dienstleistung gekoppelt, also verwendungsfrei, handelt es sich um eine Geldleistung nach § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG. Das sind insbesondere:

nachträgliche Kostenerstattungen,

Geldersatz in Form von Kredit- oder Prepaid-Karten,

Zweckgebundene Geldleistungen und

Sonstige Vorteile, die nur auf einen Geldbetrag abzielen (zum Beispiel ein Amazon-Gutschein).

Das betrifft ausdrücklich nicht solche Guthabenkarten, die nur zu einem bestimmten Zweck ausgegeben werden, etwa Tankkarten oder solche, mit denen Arbeitnehmer nur bestimmte Waren kaufen können.