Finanzierungsinstrumente Genussrechtskapital: Höhe Hürden für die Praxis

Das Finanzministerium wird laut einem Entwurf neue Regeln für Genussrechtskapital schaffen. Das Ministerium wird wohl eine Einzelfallprüfung verlangen.

In der Krise haben viele Unternehmen Bedarf an der Zuführung von Kapital. (Foto: dpa) Metall- und Elektroindustrie

München In Zeiten von Krisen, Inflation und grundlegendem Wandel besteht bei vielen Unternehmen Bedarf an der Zuführung von Kapital. Die dafür entwickelten Instrumente, so auch stille Beteiligungen oder partiarische Darlehen, zeichnen sich oftmals dadurch aus, dass sie handelsrechtlich oder regulatorisch gegebenenfalls anders zu bewerten sind als steuerrechtlich.

Es handelt sich um sogenannte hybride Finanzierungsinstrumente. Genussrechtskapital als schuldrechtliches Instrument kann dem Inhaber eine eigenkapitalähnliche Position vermitteln und hat dabei in der Praxis aufgrund seiner Flexibilität eine große Bedeutung.

Entscheidend geht es oftmals darum, ob das Genussrechtskapital steuerrechtlich Fremdkapital darstellt. Dann ist eine Verbindlichkeit auszuweisen und der Zinsaufwand ist grundsätzlich steuerlich abzugsfähig. Dagegen wird das Instrument bei Beteiligung am Gewinn und Liquidationserlös als Eigenkapital behandelt.

Altes BMF-Schreiben war überholt