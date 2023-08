 Firmenwagen versteuern: Wie Sie Luxusautos als Dienstwagen absetzen können

Das Finanzamt schaut genau hin, wenn Unternehmer und Angestellte sehr teure Firmenwagen fahren. Wann die Kosten absetzbar sind und wann nicht.

Was für ein Fahrzeug als Dienstwagen angemessen ist, entscheiden im Zweifel Finanzgerichte. (Foto: dpa) Lamborghini Aventador

Frankfurt Einen Aston Martin für rund 350.000 Euro fahren und die Kosten von der Steuer absetzen. So macht es Oliver Pocher. Das sei „alles in der Buchführung“, verriet der Comedian und Moderator kürzlich in seinem Podcast „Die Pochers“. Tatsächlich ist es durchaus möglich, die Aufwendungen für einen Luxussportwagen als Betriebsausgaben geltend zu machen. Das gilt nicht nur für Promis.

Doch die Finanzämter schauen genau hin. Oliver Hagen, Steuerberater aus Berlin, berichtet: „Dienstwagen sind ein Dauerbrenner bei Betriebsprüfungen.“ Im ungünstigsten Fall werde die Nutzung nachträglich aberkannt, und es kommt zu einer hohen Steuernachforderung.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen