Fusionen und Übernahmen Gewährleistungsversicherungen: Wie der Schutzschirm für Transaktionen funktioniert

In Deutschland gewinnen Gewährleistungsversicherungen an Bedeutung. Die Risikoabsicherung hat Vorteile, erhöht aber die Komplexität.

Frankfurt Ein zentrales Thema bei M&A-Deals ist die Risikoverteilung: Käufer sind auf eine möglichst umfangreiche Sicherung aus, Verkäufer hingegen möchten weitgehend aus der Haftung heraus.

Typische Sicherungsinstrumente im deutschen Markt bei größeren Transaktionen sind das Treuhandkonto oder das Patronat. Bei vielen Deals kommen sie aber nicht in Betracht.

Im angloamerikanischen Umfeld hat sich die „Warranty-and-Indemnity-Versicherung“, zu Deutsch „Gewährleistungsversicherung“ etabliert und bewährt. In Deutschland gewinnt diese Form der Risikoabsicherung an Bedeutung, vor allem die klassische Industrie und der Mittelstand fangen aber erst an, das Mittel für sich zu entdecken.

Das liegt möglicherweise an den Kosten. „Sie hängen von der eingekauften Haftungshöhe ab. Bei einer Transaktion im Bereich von 100 Millionen Euro wird der Käufer zwischen zehn und 20 Millionen Euro abdecken wollen.

